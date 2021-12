Coronavirus, aggiornamento 23 dicembre, 7 decessi e 3.599 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Sono 3599 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore. E’ questo il dato che emerge dall’ultimo bollettino diffuso dall’Unità di Crisi regionale.

Elevato il numero dei test effettuati, ben 58.660, con un rapporto positivi/tamponi del 6,13%. Registrati anche altri 9 decessi: 7 nelle ultime 48 ore, altri 2 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Scende rispetto al precedente bollettino il dato dei posti letto in terapia intensiva occupati (da 32 a 31), mentre resta invariato (463) quello per i posti letto occupati in degenza.

Positivi del giorno: 3.599

Test: 58.660

Deceduti: 7 nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri ​

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 31

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 463

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.