Poste, pagamento pensioni agosto da martedì 1, uffici postali aperti

Poste Italiane comunica che in tutti i 288 uffici postali della provincia di Salerno le pensioni del mese di agosto saranno in pagamento a partire da martedì 1.

Per una migliore fruizione del servizio, è consigliabile, per il ritiro delle pensioni in contanti, seguire la turnazione alfabetica suggerita nell’avviso specifico posto all’esterno di ciascun Ufficio Postale, come nell’esempio:

i cognomi

dalla A alla C martedì 1° agosto

dalla D alla K mercoledì 2 agosto

dalla L alla P giovedì 3 agosto

dalla Q alla Z venerdì 4 agosto

Le pensioni di agosto saranno disponibili a partire da martedì 1, anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 161 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a € 700 all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare lo 06 45263322.

Poste Italiane garantirà i servizi ai cittadini anche nel mese di agosto, in virtù di una continuità che interessa tutti gli uffici postali della città. Le 17 sedi del comune di Salerno osserveranno un calendario di aperture alternate, garantendo sempre i consueti servizi.

In particolare, i 6 grandi uffici che abitualmente sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, in questo periodo rimarranno sempre operativi al mattino, rispettando solo di pomeriggio un calendario alternato per consentire ai cittadini salernitani di effettuare operazioni anche durante le ore antimeridiane.

Gli altri 11 uffici postali di Salerno si alterneranno nelle aperture mattutine solo dal 14 al 26 agosto. Faranno eccezione le sedi di via Pippo, via Pluto e via Topolino, i cui orari non subiranno modifiche neanche nei giorni centrali di agosto. A Salerno, dunque, sarà sempre possibile trovare un ufficio postale aperto.

Nei grandi centri della provincia, da Battipaglia a Cava de’ Tirreni, da Eboli a Nocera a Scafati, così come nelle tante piccole località interne del territorio, i 271 uffici del Salernitano resteranno operativi.

L’Azienda conferma inoltre la propria attenzione per le località turistiche, dove le sedi continueranno a rispettare i consueti orari, fornendo così un servizio capillare e costante. È il caso del Cilento, con Agropoli, Camerota, Castellabate, Paestum e Palinuro e della Costiera Amalfitana, con Amalfi, Maiori, Minori, Positano, Ravello e Vietri.

In più, a conferma del proprio impegno nei confronti delle piccole comunità, anche quest’anno l’Azienda garantisce il presidio nei 143 comuni della provincia di Salerno che hanno meno di 5mila abitanti e a volte un solo ufficio postale.

È utile ricordare alla clientela che per il prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti, i cittadini potranno utilizzare anche i 171 Atm Postamat, di cui 16 dislocati presso le 17 sedi cittadine, in funzione 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

I servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online per l’invio di corrispondenza e pacchi, il pagamento di bollettini, la gestione del conto corrente, e molte altre attività.