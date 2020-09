Elezioni, Cammarota e Celano chiedono rimedi per non incoraggiare l’astensione causa covid.

“Tanti cittadini hanno riferito che, pur volendo esprimere il loro voto, non andranno a votare per il timore di contagio covid determinato dalle lunghe attese, dai locali affollati e dall’ubicazione al chiuso dei seggi elettorali. Una emergenza democratica alla quale bisogna far fronte nell’interesse di tutti con rimedi opportuni e urgenti”.

Lo dichiarano in una nota il dott. Roberto Celano, capogruppo di Forza Italia e candidato alle elezioni regionali del 20 e del 21 settembre, e l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza e capogruppo de La Nostra Libertà al Comune di Salerno.

“E’ un danno per tutti ma innanzitutto per i cittadini e per il loro diritto al voto, a prescindere da come si esprima, e quindi per la democrazia”, dichiarano Celano e Cammarota, i quali chiedono a Sindaco e Prefetto, ciascuno per quanto di competenza, “di fare tutto quanto possibile per consentire modalità di voto e di accesso ai seggi che garantiscano la sicurezza e soprattutto la serenità e la tranquillità di tanti cittadini elettori”.

“Ci rendiamo conto che non è facile trovare soluzioni a seggi già ubicati”, concludono Celano e Cammarota, “ma sarebbe opportuno organizzare stazionamenti all’aperto, gestione delle attese, areazione continua dei locali, ma anche caso per caso collocazione laddove possibile nei corridoi o negli androni di urne e cabine, individuando e rendendo pubblici in tempo utile gli opportuni accorgimenti”.