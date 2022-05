Pnrr e Piano di Zona, conferenza sabato 14 ad Eboli.

Si terrà sabato 14 maggio, alle ore 10,30, presso l’Aula consiliare del Comune di Eboli, la conferenza stampa congiunta dei Sindaci di Battipaglia, Cecilia Francese, Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, ed Eboli, Mario Conte, per illustrare i progetti finanziati attraverso i fondi Pnrr ottenuti grazie alla sinergia tra i tre enti locali a favore dei rispettivi ambiti di intervento.

I tre Piani di zona, infatti, hanno presentato sette progettualità congiunte, alternandosi nel capofilato, ed ottenendo in tal modo i finanziamenti per sei di essi. Il settimo progetto, pur valutato positivamente, non è stato finanziato. Nel complesso la cifra ottenuta per il rilancio delle Politiche Sociali, con diverse azioni mirate, ammonta ad oltre 3 milioni di euro.

Un risultato di cui beneficeranno tutti i comuni aderenti ai rispettivi Piani di zona.

Si auspica la massima partecipazione.