Piano Estate al Liceo De Filippis Galdi di Cava de’ Tirreni.

Si terrà al Social Tennis Club di Cava de’ Tirreni, questa sera, martedì 27 luglio, alle ore 19,00, la Manifestazione di chiusura di due moduli del Piano Estate, ovvero il progetto Pon individuato con il codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-527 e il titolo unitario “A tempo di scuola! Che passione!”

Presso la sede Galdi, nel mese di luglio, esperti e docenti tutor – Annalisa Fariello, Anna Squitieri, Ivan Iannone e Stefano Giuliano – hanno curato rispettivamente il modulo “Musicantando”, dedicato alle attività canore, e “Orchestra con Passione”, con studentesse e studenti delle varie specialità strumentali presenti al Liceo.

La serata conclusiva offrirà un compendio delle abilità nell’arte musicale con brani vocali dal classico al soul con un tuffo nella canzone napoletana d’autore e brani orchestra quali “Amarcord” e “Gelsomina” di Nino Rota con arrangiamenti ad hoc del maestro Giuliano. Ospite speciale sarà la ex allieva del liceo musicale, Maria Pia Di Marino, attualmente allieva di violino al Conservatorio di Salerno, sotto la guida del maestro Autieri, testimonianza anche del legame che si crea con lo storico liceo cavese e i suoi alunni, che restano ad esso legati anche dopo aver compiuto il percorso quinquennale.

Soddisfazione ha espresso la Dirigente – prof.ssa Maria Alfano – per quanto si sta facendo nell’ambito del Piano Estate presso il De Filippis – Galdi da lei diretto. “Con questi progetti attuati nel mese di luglio, non solo si è avuta l’opportunità di riavvicinare il mondo della scuola ad attività penalizzate in misura maggiore durante l’emergenza pandemica, ma anche di recuperare la socialità e le relazioni umane attraverso la pratica artistico-musicale. Il territorio viene coinvolto perché con l’ospitalità del Tennis Club, con i suoi spazi all’aperto, si offre alla cittadinanza la possibilità di partecipare all’evento, nel pieno rispetto delle regole anticovid”.