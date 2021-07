Città sporca, Cammarota: ‘Intervento tardivo del sindaco. E’ una confessione di inferiorità e inadeguatezza’.

‘L’intervento del sindaco Napoli è tardivo. E’ solo una confessione di inferiorità e inadeguatezza’.

Così l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza e candidato sindaco de ‘La nostra libertà’ commentando la richiesta del sindaco Napoli all’asl per la pulizia della città da topi e blatte. ‘Nel primo consiglio del 2016 avevamo già denunciato una città sporca in balia di topi. Da allora, in cinque anni, i topi sono diventati grandi e le nidificazioni sono aumentate, perché nulla è stato fatto’, prosegue Cammarota. ‘L’atto del sindaco è un atto di sconfitta. La sicurezza sanitaria è un motivo di ordine pubblico e il sindaco ne è il responsabile’, conclude Cammarota.