Piano di Zona, costituito nuovo ambito S4.

È avvenuta quest’oggi, presso il Comune di Battipaglia, la sottoscrizione della convenzione da parte dei Sindaci di Battipaglia, Bellizzi ed Olevano sul Tusciano, e finalizzata alla costituzione del nuovo ambito territoriale S4-1.

Tali enti, afferenti al distretto 65, hanno così concluso l’iter giuridico-amministrativo che vedrà la città di Battipaglia come comune capofila.

Un risultato eccezionale, che consentirà di sviluppare una pianificazione territoriale in materia di servizi sociali e socio-sanitarie più rispondenti al fabbisogno e alle esigenze dei nostri cittadini.

Uno strumento importante, chiamato a dare risposte immediate e di contrasto alle differenze socio-economiche che la Pandemia ha addirittura acuito.

“La stipula di questa convenzione, peraltro tra comuni vicini da un punto di vista geo-morfologico, ci consentirà di offrire dei servizi interconessi e rispondenti al reale bisogno dei nostri cittadini – sottolinea l’assessore alle politiche sociali del Comune di Battipaglia Francesca #Giugliano.- Lavoreremo sulla continuità dei servizi; pertanto continueremo in collaborazione con il precedente Ambito, con Pontecagnano capofila, sino a giungere ad una graduale autonomia. Al riguardo, importante sarà la progettazione e intercettazione di risorse aggiuntive, atteso che il piano di zona è un flusso dove confluiscono una serie di finanziamenti, ciò nonostante, non si può prescindere dalla programmazione, che è il nostro punto di forza. Programmazione, appunto, che deve essere adeguata ai bisogni della nostra città. – prosegue- tengo a precisare che non c’è la prevalenza di un comune su un altro. D’altronde i cittadini che vivono un disagio, temporaneo o permanente, di natura fisica sociale o economica, hanno diritto a ricevere gli stessi servizi. I fondi, infatti, giungono finalizzati e vengono ridistribuiti in base al territorio ed alle fasce deboli attraverso una programmazione condivisa e concertata . Concludo dicendo di essere davvero soddisfatta di questo obiettivo che determina la nascita di un nuovo welfare sociale; abbiamo trovato immediatamente una sinergia mettendo al primo posto il cittadino e le sue esigenze. Ringraziamo il Sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe il Sindaco di Olevano sul Tusciano Michele #Volzone e l’Assessore alle politiche sociali del Comune di Olevano sul Tusciano Davide #Zecca per l’importante contributo offerto a questa proficua e fattiva collaborazione”.