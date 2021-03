Piana del Sele e Cilento non possono essere esclusi da piano alta velocità.

Sulla questione alta velocità giunge anche il commento del responsabile dell’area Cilentana della FILCA Peppe Marchesano: per quanto emerso nelle ultime settimane siamo sorpresi e preoccupati per l’esclusione del Cilento dalla nuova linea dell’alta velocità immaginata da RFI non trova assolutamente il nostro consenso.

“Il territorio Cilentano – prosegue Marchesano – è da sempre un traino turistico ed economico per una parte importante della provincia di Salerno e inoltre è già ampiamente penalizzato da una mobilità provinciale non adeguata alla mole di flusso che vive in particolar modo nel periodo estivo”.

“Inoltre – conclude Marchesano – anche altre scelte che riguardano la nostra provincia sono a nostro avviso poco

comprensibili. Salerno e Battipaglia ad esempio sono praticamente escluse dalla nuova rete ma parliamo di quelli che attualmente sono i centri nevralgici del trasporto su ferro dell’intera provincia.

L’auspicio è quello di un cambio di rotta non solo metaforico dell’idea di RFI”.