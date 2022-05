Pedalando e… bloccando, Cammarota : assurdo piano della mobilità.

“Chi ha organizzato il piano traffico per la manifestazione pedalando per la città deve assolutamente cambiare mestiere perché questo non lo sa fare”.

Lo afferma in una nota il Presidente della commissione trasparenza, l’avvocato Antonio Cammarota, il quale porterà in consiglio comunale le lamentele di tutti cittadini salernitani per i gravissimi disagi causati dalla solita mala gestio del piano traffico.

“A fronte di una iniziativa bella e meritoria”, continua Cammarota, “non si è riusciti a garantire, come in tutte le altre città si pratica in occasioni del genere, percorsi alternativi e necessari ad una città intera, perché si tratta dell’intera dorsale urbana, in una domenica estiva importante per l’economia salernitana, con gente che non poteva raggiungere porti e stazione, e con gravissime inefficienze sulla comunicazione preventiva”.

“La vicenda è assurda e ne è prova il denunciato disagio di tantissimi”, conclude Cammarota, “in quanto bastavano pochi accorgimenti, come chiudere soltanto un senso della solo un asse viario e non l’intero asse urbano e fare dei sensi alternati o doppio senso almeno nelle strade principali consentendo a tutti di passare”.