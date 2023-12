Padula, intitolata una piazzetta a Maria de Cardona

Si è tenuta ieri pomeriggio alle 16 a Padula l’intitolazione alla Marchesa Maria de Cardona della piazzetta ubicata nei pressi del Municipio.

L’intestazione è frutto dell’iniziativa di associazioni e studiosi, impegnati da anni nella ricerca storica e in iniziative di valorizzazione e promozione culturale. Tra questi, l’autore del libro “La decima musa del Parnaso Maria de Cardona” Emilio Sarli, lla Fidapa di Montesano sulla Marcellana, la cooperativa Nova Civitas e il giornalista Pietro Cusati.

Dopo il taglio del nastro, la sindaca di Padula Michela Cimino ha ringraziato Emilio Sarli per aver riscoperto la figura della Marchesa Maria di Cardona, una nobildonna del ‘500, che fu per mezzo secolo feudataria di Padula.

“Padula è un luogo meraviglioso e pieno di fascino antico, che dobbiamo sempre valorizzare e custodire, anche attraverso momenti e iniziative come queste”, ha dichiarato la sindaca Cimino.

La Marchesa incarnò appieno le due grandi virtù del tempo, la grazia e l’erudizione, diventando una personalità importante del Rinascimento Italiano.

Alle 17 si è tenuto, presso l’aula consiliare del Comune, un incontro di presentazione del personaggio illustre, al quale hanno partecipato la sindaca di Padula, la vicesindaca Caterina di Bianco, la referente alla toponomastica della Fidapa Liliana Arnone, il presidente della cooperativa Nova Civitas Antonio Casella e lo scrittore padulese Emilio Sarli.

A proposito del luogo scelto per l’intitolazione, oggetto di recente riqualificazione, la vicesindaca Di Bianco ha detto: “Abbiamo voluto recuperare un vecchio terrazzamento e trasformarlo in una piazzetta, per renderlo un luogo di socializzazione, da intitolare a una illustre figura femminile del nostro paese”.

Tale iniziativa è già avvenuta a Montesano sulla Marcellana, grazie all’associazione Fidapa. Anche nel vicino paese valdianese, infatti, nel 2017 fu intitolata una piazza alla Marchesa di Padula. Per questa ragione ieri era presente all’incontro anche il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, il quale ha voluto rendere onore all’associazione Fidapa di Montesano sulla Marcellana, partecipando al convegno e ringraziando le associate per il lavoro che stanno facendo nel valorizzare le eccellenze del territorio.

La figura della nobildonna è stata a lungo illustrata nel corso della serata dallo scrittore padulese Emilio Sarli, il quale ha dedicato un’approfondita ricerca storica a tale personaggio, pubblicando il libro “La decima musa del Parnaso Maria de Cardona”, che ha conseguito il primo posto nel premio letterario nazionale Mario Soldati, conferito dal prestigioso Centro Pannunzio di Torino. Inoltre, Sarli ha anche scritto la voce su Maria de Cardona per l’Enciclopedia delle donne. In particolare, il volume è stato presentato in tutte le città frequentate da Maria de Cardona (Padula, Napoli, Avellino, Ferrara) ed in diversi altri luoghi, riscuotendo notevole successo di pubblico e di critica.

Un libro che valorizza un personaggio poco conosciuto nel quale l’autore fornisce un interessante profilo di una donna che ha interpretato l’essenza stessa del Rinascimento Italiano, anche per i legami di parentela con le grandi famiglie italiche dei Gonzaga, degli Estensi e dei Sanseverino.

Il titolo del libro vuole richiamare un verso di Garcilaso de la Vega, raffinato poeta Toledano operante tra la Spagna e l’Italia, che in un sonetto tratto dalla raccolta ‘’Poesia Castellana completa”, definì Maria de Cardona ‘’Decima Moradora de Parnaso’’, per le sue virtù estetiche ed intellettuali.