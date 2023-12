L’ODCEC Salerno chiude il 2023 con un convegno dedicato alla revisione legale e la cerimonia di consegna degli attestati a 70 nuovi iscritti

Si conclude con un Convegno incentrato su una delle attività più complesse e specialistiche quale quella della revisione legale il calendario 2023 di eventi promossi dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno.

Mercoledì prossimo, 20 dicembre, dalle ore 14:30 presso il Saint Joseph Resort è in programma l’approfondimento su “Alcuni aspetti della Revisione Legale alla luce delle recenti novità normative”.

“Chiudiamo un anno intenso con un approfondimento di grande attualità e interesse – commenta il presidente dell’ODCEC Salerno Agostino Soave – arricchito dalla partecipazione di autorevoli colleghi esperti e membri del Consiglio Nazionale. La formazione professionale resta un perno centrale della nostra attività ordinistica con l’organizzazione di eventi gratuiti e di qualità per il necessario aggiornamento continuo, in particolare per le attività specialistiche come quella del revisore legale, figura qualificata incaricata di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei bilanci di aziende private e di enti pubblici. Un compito delicato quanto fondamentale, al di là dell’obbligo di legge, per la salute e la tenuta dell’economia reale. Inoltre – conclude il presidente Soave – nel proseguire nell’impegno verso i giovani commercialisti, proprio in occasione del Convegno riserveremo loro un momento particolare con la Cerimonia di consegna degli Attestati di Iscrizione all’Ordine a 70 neo colleghi. Ci auguriamo che dargli il benvenuto nella nostra professione in concomitanza con il brindisi augurale per le festività sia di buon auspicio per le loro carriere”.

L’ultimo evento formativo dell’anno 2023 focalizzerà l’attenzione ancora una volta sul tema della revisione legale con argomenti caratterizzanti. Si partirà dagli aspetti peculiari e dalle principali novità in materia di controlli di qualità e di norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate. L’attenzione poi si sposterà sui doveri del Collegio Sindacale: controllo di legittimità, vigilanza sugli adeguati assetti, rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale e con l’Odv per poi passare al ruolo del revisore ed al sistema di controllo interno collegato alla capacità dell’impresa di garantire la continuità. In ultimo saranno analizzati gli aspetti peculiari della revisione delle società di minori dimensioni che esternalizzano la contabilità. Gli indirizzi di saluto sono affidati ad Agostino Soave Presidente ODCEC Salerno; introduce e modera Gian Luca Ancarani Consigliere Nazionale con delega ai sistemi di controllo e revisione legale. Relatori: Ermando Bozza Presidente Commissione CNDCEC “I controlli di qualità”, Nicola Cavalluzzo e Massimo Boidi, rispettivamente Presidente e Componente della Commissione CNDCEC “Principi di comportamento organo di controllo società non quotate”. Consigliere ODCEC Salerno delegato all’evento Pierluigi Chiarito, Consigliere ODCEC Salerno delegato alla F.P.C. Giuseppe Arleo.

Maggiori dettagli sul sito www.commercialistisalerno.it