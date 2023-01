Ochoa tiene a galla la Salernitana ma non riesce la rimonta sui rossoneri.

Una Salernitana incerottata cede il passo al Milan (altrettanto incerottato) nella prima giornata della ripresa del campionato dopo la sosta per i Mondiali in Qatar.

La squadra di Nicola, priva di 8 titolari ma con il debuttante Ochoa in porta, parte a razzo e prova a chiudere ai rossoneri nella propria trequarti nei primi minuti, ma la squadra di Pioli poi ne approfitta per ripartire in contropiede e colpire.

Proprio Ochoa salva su Leao che diventa imprendibile quando parte per tutta la difesa salernitana ma poi deve arrendersi al successivo spunto del portoghese dopo pochi minuti.

A stretto giro arriva anche il raddoppio milanista con Tonali.

Il portiere messicano salva in diverse occasioni sia nel primo tempo sia nella ripresa tenendo in linea di galleggiamento la Salernitana che nel finale trova anche la rete con Bonazzoli ma non riesce a trovare il gol del pari che avrebbe scatenato la bolgia all’Arechi.

Davide Nicola ha parlato a Sky Sport al termine di Salernitana-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla partita: “Devo dire che dopo più di un mese e mezzo la squadra ha risposto con la voglia di provare a fare la partita, dalla metà in campo in su ci siamo riusciti in modo discreto. Gli errori difensivi ci hanno penalizzato nel primo tempo. Lo accettiamo e sappiamo che dobbiamo lavorarci. Bisogna lavorare e migliorare il passo nella fase difensiva, che è importante come quella offensiva”.

Su Ochoa e Bonazzoli: “Ochoa ha dimostrato quello che si dice di lui, è un giocatore di personalità, un acquisto molto importante. Su Bonazzoli non so di che parlate, abbiamo tre attaccanti che hanno giocato le stesse partite e stiamo anche modificando il nostro assetto. La Salernitana in questo momento non ha difficoltà nel proporre gioco, dobbiamo migliorare l’equilibrio con cui affrontiamo le squadre avversarie e nella personalità con cui affrontiamo l’uno contro uno. Bisogna capire che c’è il momento in cui il pericolo imminente e altre in cui c’è tempo per stoppare la palla”.