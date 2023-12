Notte Bianca dei Licei Economico Sociali: al De Filippis -Galdi di Cava si discute di percorsi sostenibili e virtuosi

“Percorsi sostenibili e virtuosi di esplorazione emotiva e culturale”: è il tema della Notte Bianca dei Licei Economico-Sociali che avrà luogo il 6 dicembre, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, nella sede di via Filangieri dell’I.I.S. “De Filippis Galdi” di Cava de’ Tirreni.

Dopo i saluti della Dirigente scolastica, prof.ssa Maria Alfano, e dell’assessore all’Istruzione del Comune di Cava de’ Tirreni, avv. Lorena Iuliano, ne discuteranno il professore Giovanni De Feo, docente di Ingegneriasanitaria-ambientale dell’Università degli Studi di Salerno, lo chef Salvatore Avallone, il dottor Attilio Palumbo, presidente di Legambiente “Terra metelliana”, il dott. Marco Tammaro, responsabile di laboratorio Enea, Centro Ricerche Portici. Si parlerà di sostenibilità, di cucina circolare con gli scarti che diventano piatti d’autore, di cambiamenti climatici, del ruolo dell’economia circolare nella transizione green con il caso di studio del progetto InnoWEEE. Ad accogliere gli ospiti saranno gli allievi dell’indirizzo musicale dell’istituto, diretti dal prof. Luigi Farina. Successivamente gli studenti dell’indirizzo economico-sociale e di Scienze umane e i più giovani alunni degli Istituti Comprensivi San Nicola e Don Bosco, attraverso diverse forme espressive, presenteranno lavori e rappresentazioni sul tema, anche per promuovere il Les e orientare famiglie e studenti delle scuole medie cittadine e del territorio.

Il Liceo Economico-sociale, introdotto con la riforma dei percorsi liceali del 2010, è un indirizzo di studi che apre a molteplici sbocchi universitari e professioni grazie allo studio del diritto e dei principi economici che ci muovono, di due lingue straniere, unitamente a quello della letteratura e della filosofia.

Ed è notizia di questi giorni che l’indirizzo Les non confluirà più nell’istituendo Liceo del Made in Italy ma potrà coesistere con il nuovo liceo, in virtù di una modifica sostanziale dell’art. 13 del disegno di legge sul Made in Italy.