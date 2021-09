Non vedo, non sento, non parlo, progetto regionale di supporto ai minori maltrattati.

Si terrà lunedì 13 settembre 2021, alle ore 11:00, presso la Sala Armieri di Palazzo Armieri in via Nuova Marina a Napoli, la conferenza stampa regionale di presentazione di “Non vedo, non sento, non parlo”, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino in qualità di soggetto capofila, nel bando Ricucire i Sogni – Iniziativa a favore dei minori vittime di maltrattamento.

È esteso a tutte le province campane attraverso gli enti partner del terzo settore, quali le cooperative sociali Il Sollievo di Angri (SA), La Libellula di Sant’Antimo (NA), La Piccola Perla di Apice (BN), Uomo di Trentola Ducenta (CE) e l’Associazione di Promozione Sociale Tarita di Sant’Egidio del M. Albino (SA); gli Ambiti Sociali A04 – comune capofila Avellino, A02 – comune capofila Mercogliano, S01 – comune capofila Nocera Inferiore; gli Istituti Comprensivi “Aurigemma” di Monteforte Irpino (AV), di Mercogliano (AV), “Vassalluzzo” di Roccapiemonte (SA), I e V I.C. Nocera Inferiore (SA), “R. Cammisa” e “Giovanni XXIII” di Sant’Antimo (NA), e l’IPSEOA “Manlio Rossi-Doria” di Avellino. Con la supervisione dell’Istituto Italiano di Valutazione di Milano, in qualità di partner valutatore, e Save the Children Italia Onlus come Child safeguarding expert.

Alla presentazione del progetto, che nasce in risposta al fenomeno della violenza sui minori e che ha l’obiettivo di creare e promuovere una rete integrata per garantire risposte e interventi, parteciperanno:

Rosario Giovanni Pepe, Presidente Cooperativa Sociale “La Goccia”

Marco Rossi Doria, Presidente Impresa Sociale “Con i bambini”

Daniela D’Elia, Psicoterapeuta e Supervisore EMDR, “Sistemi Evolutivi” Centro Studi e Terapia Emdr

Giuseppe Scialla, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Regione Campania

Samuele Ciambriello, Garante dei diritti dei detenuti, Regione Campania

Lucia Fortini, Assessore Istruzione, Politiche Giovanili, Politiche Sociali, Regione Campania

La conferenza si terrà in presenza, nel rispetto delle norme anti Covid e muniti di green pass, e in diretta online, sulla pagina Facebook “Nonvedononsentononparlo2021” https://www.facebook.com/nvnsnp2021/

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.