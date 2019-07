Universiadi, chiuse le gare di scherma, martedì 9 il saluto agli atleti dell’Università di Salerno.

Martedì 9 luglio, alle ore 19.00 al PALAUNISA A del campus di Baronissi, l’Università degli Studi di Salerno festeggerà gli Atleti della Scherma protagonisti delle gare e delle competizioni che si sono svolte a partire dal 4 luglio all’Unisa Sport Village.

All’evento saranno presenti, oltre agli atleti, i loro tecnici, gli arbitri, la Direzione di gara e i volontari della Scherma: un’occasione per testimoniare il riconoscimento dell’Ateneo per i traguardi sportivi raggiunti all’Universiade 2019 e per omaggiare tutti del lavoro svolto.

Alla Cerimonia parteciperanno il Rettore Aurelio Tommasetti, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico UNISA, le rappresentazione studentesche e l’Ufficio tecnico di Ateneo che ha coordinato i lavori dei PalaUNISA.