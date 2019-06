Terra mia, Fourtones Sax Quartet in concerto alla Chiesa di San Francesco a Maiori domenica 16.

Con “Terra mia” del Fourtones Sax Quartet la stagione concertistica 2019 del Maiori Music Festival entra nel vivo e quattro giovani sassofonisti saranno i protagonisti del concerto che si svolgerà domenica 16 giugno, alle ore 20.30, nella chiesa di San Francesco a Maiori.

L’ensemble formato da Deborah Batà al sax soprano, Gianluca Liberti al sax contralto, Simone Palumbo al sax tenore e Gianmatteo Ferrentino al sax baritono, è uno dei gruppi, formato da giovani talentuosi, che la rassegna promuove all’interno del suo ricco cartellone.

Trascrizioni e brani originali di autori celebri saranno il fulcro sonoro di un programma particolare ed accattivante. Il quartetto di sassofonisti è un progetto che ha preso vita quasi per caso e con l’intento di far conoscere al pubblico l’estrema versatilità e poliedricità del sassofono e dei altri componenti principali della sua famiglia, caratterizzata da una grossissima differenziazione di timbri e colori. Da qui la scelta di un repertorio che viaggia nel tempo e nello spazio, proponendo temi tratti dalle pagine celeberrime rossiniane alla nascita del tango nel profondo sudamerica, omaggiando i ritmi della penisola balcanica e le suggestive sonorità e atmosfere della musica minimalista, trascinando così l’ascoltatore in un vortice di colori e ritmi variegati. Quindi il repertorio andrà da Rossini a Glass, a Piazzolla e a Montano.

La rassegna proseguirà il 21 giugno con diverse performance musicali in occasione della Festa della Musica con l’Orchestra del Maiori Music Festival, i Ferry-Boat Pino Daniele Tribute Band e tantissimi altri musicisti.