Intestazione fittizia di beni, ulteriore sequestro GdF ad imprenditore di Agropoli.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, la Guardia di Finanza di Salemo ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni, emesso dal Tribimale di Vallo della Lucania (SA) nei confronti di un imprenditore di Agropoli (SA).

L’esecuzione della misura cautelare reale è giunta a conclusione di accertamenti delegati ai finanzieri del G.I.C.O. di Salerno nei confronti di G.A. (classe °64), imprenditore agropolese del settore edile, e altre ll persone suoi prestanome.

Già in precedenza il Giudice per le Indagini Preliminari di Vallo della Lucania aveva disposto il sequestro del patrimonio complessivo, perché Pimprenditore, seppur gravato da una misura di prevenzione patrimoniale, aveva continuato a gestire il suo patrimonio attraverso fittizi e compiacenti intestatari di beni, per evitare ulteriori aggressioni patrimoniali.

Su richiesta di questa Procura della Repubblica, il G.I.P. presso il Tribimale di Vallo della Lucania, nel condividere le argomentazioni prospettate, ha disposto il sequestro di beni consistenti nel capitale sociale di una società e in due fabbricati e nove terreni siti nel comune di Pollica (SA), per un valore complessivo di 1 milione di curo, nella disponibilità dell’imprenditore agropolese e del coniuge.