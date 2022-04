 Nel giorno di San Giorgio, nominate tre nuove Dame e un Cavaliere  dell’Ordine dei Cavalieri di San Giorgio in Carinzia.

Il 23 aprile si celebra San Giorgio Martire e l’Ordine dei Cavalieri di San Giorgio in Carinzia, presieduto dal Grande Ufficiale Avvocato Antonio Spiezia, in questo giorno dedicato al Santo, esempio di perfetta carità, come da tradizione, organizza, nella della storica chiesa di San Giorgio, in Via Duomo a Salerno, la nomina dei nuovi Cavalieri e delle nuove Dame di uno dei più antichi Ordini Cavallereschi esistente in Italia. Quest’anno sono state nominate tre nuove Dame e un nuovo Cavaliere che, dopo aver letto con emozione la formula del giuramento, hanno indossato il mantello a ruota di panno bianco avorio, simbolo di purezza, con il colletto di velluto e la croce di colore rosso, posto sulle loro spalle dai soci presentatori.

Nuova Dama dell’Ordine è stata nominata la dottoressa salernitana Cira Scafuri, dipendente di “Poste Italiane” , da anni impegnata nel sociale:” Aiuto i frati francescani e ho sempre cercato di dare, con entusiasmo e spontaneità ,il mio aiuto al prossimo, alle persone che avevano bisogno di essere sostenute, anche solo con una parola di conforto. Insieme ai Cavalieri e alle atre Dame dell’Ordine di San Giorgio in Carinzia vorrei svolgere un’attività di sostegno rivolta prevalentemente agli ammalati negli ospedali e ai bambini che sono ospiti nelle case – famiglia ”. La dottoressa Scafuri è stata presentata dalla Dama dell’Ordine Olga Esposito. Altra Dama nominata è stata la già professoressa Annamaria Cipriano Di Filippo, nata a Pompei, che da anni vive a Salerno dove è molto attiva nel mondo dell’associazionismo: ” Faccio parte del Gruppo Famiglie dell’Azione Cattolica di Salerno e del Consiglio Direttivo del “Club Inner Wheel Salerno Carf”, presieduto dalla dottoressa Milly Marino; mi diletto a suonare il piano in varie occasioni per rafforzare lo spirito di squadra e aumentare l’amicizia, perché la musica unisce”. La professoressa Cipriano è stata presentata dalla Dama dell’Ordine Rosa Volpe.

Anche la dottoressa salernitana Teresa Galdi è impegnata da anni nell’associazionismo:” Sono stata funzionaria dell’Inps e responsabile proprio del settore che si occupava dei lavoratori extracomunitari; grazie all’esperienza acquisita cerco di aiutare le persone come quelle che in questo momento particolare sono scappate dalla guerra e hanno bisogno di supporto, anche presso gli uffici della Questura e della Prefettura . Sono Consigliera , Responsabile per il Turismo, dell’associazione”50&Più “ di Salerno, presieduta dal professor Giulio Rocco Castello”. La dottoressa Galdi è stata presentata dalla Dama dell’Ordine Olga Esposito. Il dottore salernitano Gaetano Passero, Agente di Commercio nel settore dell’arredamento, vive a Baronissi, dove dedica parte del suo tempo alle attività di un’associazione caritatevole: ” Faccio parte della Comunità di Sant’Agnese, a Baronissi, dove cerco di aiutare, insieme con gli altri, le famiglie bisognose”. Il Cavaliere Passero è stato presentato dal padre, Basilio, anch’egli Cavaliere dell’Ordine di San Giorgio in Carinzia. A nominare i nuovi soci è stato il Presidente dell’Ordine dei Cavalieri di San Giorgio in Carinzia, l’avvocato Antonio Spiezia che ha ricordato le attività caritatevoli organizzate , con nobiltà di spirito, dagli oltre cinquanta soci, per cercare di aiutare i tanti poveri che in questo periodo sono sempre di più. Il Presidente Spiezia ha anche ricordato le origini dell’’Ordine:” E’ tra i più antichi Ordini Cavallereschi: fu fondato la notte di Natale del 1468 dall’Imperatore Federico III d’Asburgo ed è dedicato a San Giorgio, il leggendario guerriero , Santo protettore della Cavalleria”. La messa, è stata celebrata da don Roberto Piemonte, Rettore della Chiesa di San Giorgio, coadiuvato dal diacono Luigi Noschese. Don Roberto Piemonte ha ricordato i tanti tesori custoditi nella chiesa di San Giorgio: ” E’ uno scrigno di arte e di storia, meta di attenzione di tanti turisti e pellegrini attratti dalla sua bellezza, non solo per le opere di natura artistica figurativa di eccezionale valore, come alcune tele del pittore del settecento napoletano Francesco Solimena, ma anche per alcune testimonianze di epoca bizantina custodite al di sotto della pavimentazione della navata”. Don Roberto ha spiegato che l’investitura dei nuovi soci dell’Ordine Cavalleresco rappresenta un rinnovamento dell’adesione a Cristo: ” Dietro all’impegno di far parte di quest’associazione c’è la testimonianza dell’incontro con il Signore Gesù”. La cerimonia è stata impreziosita dalla musica vibrante dell’organo, suonato dal Maestro Angelo De Angelis, e dalla stupenda voce del soprano Anita Celentano che ha interpretato alcuni brani di Monsignor Marco Frisina. Tra i presenti il Senatore Alfonso Andria e il Sindaco di San Vitaliano Antonio Falcone.

Aniello Palumbo