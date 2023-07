MPS Engineering inaugura la Divisione Aerospaziale: innovazione ed automazione nel settore aeronautico

Nel panorama industriale, l’innovazione e l’avanzamento tecnologico sono fondamentali per guidare il progresso di un settore. In questo contesto, MPS Engineering, un’azienda leader nel campo dell’ingegneria e delle soluzioni industriali, ha annunciato con orgoglio l’apertura della sua nuova Divisione Aerospaziale. Questa nuova iniziativa è destinata a consolidare ulteriormente la presenza di MPS Engineering nel mercato aeronautico, focalizzandosi sullo sviluppo e l’implementazione di attrezzature di alta qualità.

Nuove prospettive nel settore aeronautico

Con il lancio della Divisione Aerospaziale, MPS Engineering dimostra la sua determinazione nell’espandere la sua portata e diversificare il suo portafoglio di prodotti. La società ha da tempo guadagnato un’ottima reputazione nel settore industriale grazie alla sua competenza ingegneristica e alla capacità di offrire soluzioni su misura per una vasta gamma di applicazioni. Ora, con il focus sull’aviazione, MPS Engineering si prepara a portare il proprio marchio di eccellenza nel settore aerospaziale.

Sviluppo e Implementazione di Attrezzature Aeronautiche

La Divisione Aerospaziale di MPS Engineering si concentra sullo sviluppo e l’implementazione di una serie di attrezzature aeronautiche cruciali, progettate per ottimizzare le operazioni aeroportuali e migliorare l’efficienza complessiva delle operazioni a bordo degli aeromobili. Tra le principali aree di attività ci sono la produzione di:

**1. Trattori Push Back: ** Questi veicoli specializzati consentono di spingere un aeromobile all’indietro dalla posizione di parcheggio, agevolando le manovre di posizionamento dell’aereo per il decollo o il rullaggio verso il gate.

**2. Scale d’imbarco: ** Le scale d’imbarco sono essenziali per facilitare l’accesso dei passeggeri agli aeromobili. La divisione aerospaziale di MPS Engineering sviluppa scale d’imbarco sicure, efficienti e adatte a diversi modelli di aeromobili.

**3. Carrelli Porta Bagagli: ** Gli addetti al carico e scarico merci negli aeroporti hanno bisogno di attrezzature affidabili per gestire i bagagli dei passeggeri. MPS Engineering sviluppa carrelli porta bagagli innovativi e robusti per facilitare queste operazioni.

**4. Carrelli Scomponibili per il Trasporto di Armamenti: ** La divisione aerospaziale di MPS Engineering lavora anche alla creazione di carrelli appositamente progettati per il trasporto di armamenti militari, garantendo la massima sicurezza durante le operazioni di carico e scarico.

Impatto sull’industria e sulle prospettive future

La creazione della Divisione Aerospaziale rappresenta un passo significativo per MPS Engineering e per l’intero settore aeronautico. L’azienda si propone di diventare un attore chiave nella fornitura di soluzioni innovative e all’avanguardia per le compagnie aeree, gli aeroporti e le forze armate.

Questa iniziativa promette di offrire un nuovo slancio all’industria aeronautica, migliorando le operazioni aeroportuali e contribuendo all’efficienza e alla sicurezza delle operazioni di volo. Inoltre, l’apertura della Divisione Aerospaziale rappresenta una fonte di opportunità di lavoro per professionisti altamente qualificati nel campo dell’ingegneria aeronautica e industriale.

Con il suo impegno per l’innovazione, la qualità e la sicurezza, MPS Engineering continua a dimostrare il suo impegno a essere un attore chiave nel settore industriale e ora, con la Divisione Aerospaziale, si pone l’obiettivo di lasciare un’impronta significativa nel campo dell’aviazione.

Per maggiori informazioni:

Mps Engineering srl

Via Fangarielli 1, 84131 Salerno

website: www.mpsengineering.it

Tel.:(+39) 089.8281258

email: info@mpsengineering.it