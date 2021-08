MILLY MARINO CONFERMATA PRESIDENTE DEL CLUB “INNER WHEEL SALERNO CARF”.

La dottoressa Milly Marino De Angelis è stata confermata, per il secondo anno, alla presidenza del “Club Inner Wheel Salerno CARF”. Attraverso un video, realizzato dalla socia Marcella Anzolin, la Presidente ha ricordato le linee guida che anche quest’anno rappresenteranno i punti chiave del programma: ”Amicizia, Service, Territorio, Cultura e Solidarietà” e i tanti progetti realizzati durante l’anno sociale :”Nel corso dell’anno pandemico sono stati organizzati servizi umanitari, come il sostegno alla Mensa Solidale di Don Ciro Torre e all’attività umanitaria in Mozambico voluta dal dottor Pier Giorgio Turco, che quest’anno ci ha lasciati, per la quale abbiamo raccolto fondi organizzando la festa di fine estate, “Ballando insieme sotto le stelle” al Circolo Canottieri Irno. Abbiamo fatto restaurare i quadri raffiguranti San Pietro e San Rocco all’interno della chiesa di “San Pietro in Camerellis” e partecipato alla raccolta fondi per realizzare il restauro dell’organo a canne della Chiesa di Santa Maria a Mare Maggiore. Abbiamo anche partecipato alla realizzazione del Museo Luminoso Diffuso nel centro storico di Salerno, con l’attivazione dell’ installazione temporanea luminosa in Largo Plebiscito, nell’ex chiesa dei Morticelli”. La Presidente Marino, che durante l’anno avvierà numerose iniziative sul territorio anche con i Club Rotary e con altre associazioni, ha anche ricordato il tema internazionale dell’Inner Wheel definito dalla Presidente Internazionale Ebe Martines: “Le donne si uniscano per costruire un futuro migliore poiché le donne che aiutano le altre donne a brillare sanno che c’è spazio e luce per tutte”. La Presidente Milly Marino, sul terrazzo del ristorante “ LunaMe” del Lido Kursaal, ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo: Vice Presidente: Emma Magaldi Paolillo; Segretaria: Maria Pia Scarpa Mazzella; Tesoriera: Pierina De Giorgi Le Rose; Addetta Stampa: Marcella Anzolin Petraglia; Addetta Servizio Internazionale: Rosanna Tringali Belladonna. Consigliere: Marianna Blasi Bortone; Nunzia D’Aniello Mirra; Maddalena Russo; Elena Ambrosio Piano; Marianna Sprocati Fiocco; Daniela Vessa Pezzuto. Delegate al Comitato di Distretto: Diana Di Lorenzo Sardone e Marisa Della Monica Fiorillo. Delegate Supplenti: Milly Marino e Luisa Marinato Pellegrino. Referente Internet: Patrizia Colucci Fasano. Presenti alla cerimonia: la Governatrice del Distretto 210 Liliana Del Grosso Russo che ha portato i saluti della Presidente Nazionale Ettorina Ottaviani Grignani; la Past Governatrice Maria Andria Pietrofeso e la Past Board Director Bettina Lombardi. (Pubblicato su “Il Quotidiano del Sud” edizione di Salerno).

Aniello Palumbo