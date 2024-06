Mepa, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa su un nuovo servizio offerto alle aziende: l’iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

“Da più parti – spiega la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, la dottoressa Maria Antonietta Aquino – sono stata invitata ad avviare questo nuovo servizio. La richiesta è partita proprio dalle aziende perché la nostra azione di ascolto e confronto con il territorio è costante e continua. Abbiamo quindi avviato in tempi brevi questo nuovo servizio, utile per chiunque si voglia avvicinare al mercato elettronico. Per tutte le informazioni come sempre siamo disponibili presso i nostri uffici, pronti ad offrire supporto personalizzato e completo”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero +39 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.