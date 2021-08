Margherita in Jazz, due appuntamenti a Praiano.

Anche ad agosto l’Hotel Margherita propone due appuntamenti eccezionali al ritmo oscillante e sincopato della musica jazz per celebrare i suoi 50 anni.

Domenica 22 agosto, nella sublime terrazza del Ristorante M’Ama, si esibirà il B.A.D. Trio che per il concerto costiero sarà affiancato dal sassofonista Lorenzo Bisogno, vincitore del Premio Internazionale Massimo Urbani 2021, il più importante concorso per solisti jazz italiano.

Domenica 29 agosto assisteremo all’esibizione di una formazione d’eccezione: il Trio del chitarrista amalfitano Alessandro Florio incontra la tromba di Giovanni Amato, vincitore assoluto dell’Italian Jazz Awards2005come migliore artista jazz Italiano dell’anno.

L’orario d’inizio concerto è alle 19.30. È consigliabile prendere posto alle 19.15.

In caso di imprevisti, è obbligatoria la cancellazione per lasciare libero il posto e non perdere la possibilità di assistere ai futuri concerti.

22 agosto ore 19.30: B.A.D. Trio feat Lorenzo Bisogno

Il 22 agosto vivremo una nuova e memorabile serata con il B.A.D. TRIO. Composto da Alessandro Bossi al basso elettrico, Lorenzo Agnifili al piano elettrico e da Fabio D’Isanto alla batteria, per l’appuntamento costiero, il trio sarà affiancato dal sassofonista Lorenzo Bisogno, classe 1992, giovane talento che da qualche anno sta calcando la scena newyorkese.

Il B.A.D. Trio feat Lorenzo Bisogno proporrà un repertorio che alterna standard jazz rivisitati in chiave moderna, composizioni originali e brani presi dal repertorio rock.

Nella luce marina della Costa d’Amalfi, vedremo riecheggiare le note dei grandi del passato, dai Beatles, Oasis, Pearl Jam, Soundgarden, fino ai Nirvana.

Sapori e profumi della Costa: la cucina del Ristorante M’Ama e i vini delle Vigne di Raito

Dopo la performance musicale, lo chef Raffaele Mascolo delizierà il palato degli ospiti con un menù speciale, accompagnato dai vini delle Vigne di Raito. Sarà la vignaiola Patrizia Malanga a raccontare e far degustare i suoi vini agli ospiti.

Cena con Menù Degustazione e Vini della Costa d’Amalfi abbinati al costo di 50,00€:

●Alici con provola;

●Linguine alla colatura con pesto ed olive;

●Ricciola in olio cottura con cavolfiori in diverse consistenze;

●Crostatina con crema e frutta.

29 agosto ore 19.30: Alessandro Florio Trio guest Giovanni Amato

Dopo il B.A.D.Trio, l’Hotel Margherita ospiterà un evento più unico che raro: il Trio del chitarrista Alessandro Florio incontrerà l’impareggiabile estro e indiscusso lirismo della tromba di Giovanni Amato.

Per l’appuntamento costiero, il trio di Florio, completato dalla rodata ritmica formata da Giampaolo Laurentaci e Pasquale Fiore, proporrà come tappeto sonoro della serata l’American Songbook. Un repertorio denso di celebri standard della tradizione americana che faranno da linguaggio comune alle funamboliche improvvisazioni dei solisti e al fitto interplay dei quattro musicisti.

Compositore di notevole spessore, ottimo arrangiatore, Giovanni Amato è un musicista dotato di uno swing eccezionale unito ad uno scorrevolissimo fraseggio boppistico. Il tocco morbido e potente, la musicalità versatile e spontanea sono le sue peculiarità. È il vincitore assoluto dell’Italian Jazz Awards 2005come migliore artista jazz Italiano dell’anno.

Se si desidera prolungare il piacere della serata, Menù Degustazione al costo di 50,00€. Per questo quarto appuntamento, sarà il vignaiolo Luigi Reale della Cantina Andrea Realea raccontare e far degustare i suoi vini agli ospiti.

