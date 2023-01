Maltempo, due crolli a Pagani, mareggiata a Vietri.

L’ondata di maltempo che sta flagellando da diversi giorni la Campania ha causato anche danni pesanti in provincia di Salerno.

Ben due crolli a Pagani nella notte tra venerdì e sabato: il primo in una corte in via Aniello Califano, il secondo su Corso Ettore Padovano, entrambi stabili abbandonati, ma vicini a locali abitati. Una famiglia di via Califano é stata evacuata presso familiari. Tre persone residenti nella corte di Corso Ettore Padovano, anch’essi legati ad un unico nucleo familiare, sono state evacuate nel cuore della notte, accolte e rinfrancate presso la protezione civile Papa Charlie e già sistemate presso un albergo. Potrebbero esserci mancanze di energia elettrica nelle zone circostanti in attesa di completamento intervento Enel. Interventi di somma urgenza per la pulizia e messa in sicurezza delle aree coinvolte sono già in corso. Allagamenti e ancora disagi anche a San Marzano sul Sarno e nelle due Nocera.

Inoltre una violenta mareggiata si è verificata a Marina di Vietri provocando numerosi allagamenti sulle strade e nei parcheggi. “Notte difficile con danni importanti a proprietà private e pubbliche. Un grazie di cuore ai volontari della Protezione Civile, con il nostro delegato Salvatore Pellegrino, che hanno fatto di tutto per limitare i danni e preservare vite umane” ha scritto su Facebook il sindaco Giovanni De Simone.

“E’ stata una notte di duro lavoro – commenta Salvatore Pellegrino, consigliere delegato alla Protezione civile – Grazie all’architetto Cerra arrivato sul posto, un grazie di cuore ai volontari di Protezione Civile del Comune Di Vietri sul Mare, esempio di dedizione e amore per il territorio: sono orgoglioso di voi!”.