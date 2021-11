Luci d’Artista, oggi (forse) l’accensione. Tensioni tra Comune e Prefettura.

Non c’è pace a Salerno. Permane il mistero sull‘inaugurazione di Luci d’Artista 2021.

L’accensione delle luminarie è prevista per la giornata di oggi ma resta il nodo sicurezza.

Il piano presentato in Prefettura lo scorso 24 novembre è stato ritenuto insufficiente dal Comitato riunitosi nella mattinata di ieri come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Dal Comune però fanno sapere che non cambia nulla rispetto alla decisione di accendere le luci questo pomeriggio. Ma i punti interrogativi restano, potrebbe non esserci nemmeno una cerimonia ufficiale e non è scontata neanche la presenza di De Luca.

Non si sa neanche a che ora saranno accese le luci.