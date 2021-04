L’oro rosso, il corallo, protagonista del prossimo appuntamento de I Mercoledì del Palazzo.

Se non esiste futuro senza memoria, la cultura della tradizione tiene il passo all’idea di innovazione, in un continuo processo di convivenza che lascia il segno nella storia.

Su questa traccia, per il ciclo “I Mercoledì del Palazzo”, Virvelle e Palazzo Innovazione incontrano Giancarlo Ascione, protagonista del nuovo talk “Rosso Corallo – Artigianato e Innovazione dal 1855”: ottavo di otto figli, tra fratelli e sorelle con i quali porta avanti il progetto di Casa Ascione, un atelier-museo d’impresa nella Galleria Umberto I di Napoli della omonima fabbrica di coralli originaria di Torre del Greco, oltre che uno dei punti di riferimento culturale della città partenopea. In diretta dal salotto degli speech, nel cuore di Salerno, l’appuntamento è in programma mercoledì 28 aprile, a partire dalle 16, in compagnia di Giancarlo che, intervistato dalla giornalista Rosita Sosto Archimio, ci introdurrà in un mondo fatto non solo di rapporti commerciali e redditività d’azienda, ma di amore e passione per una delle maggiori risorse del territorio che, grazie al connubio tra artigianato e innovazione, resta sempre attuale.

La lavorazione dei monili in corallo di Torre del Greco è da segnalare per essere riuscita, nonostante il cambiamento dei tempi, a mantenere una quota affatto irrilevante del gioiello Made in Italy – ad oggi, infatti, oltre il 90% del corallo mediterraneo viene lavorato nella cittadina vesuviana.