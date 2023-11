Logistics & Automation Madrid 2023: MPS Engineering protagonista con AGV Maximun III

La Fiera Logistics & Automation Madrid si è affermata come l’evento di punta nel settore della logistica, celebrando quest’anno la sua dodicesima edizione il 29 e 30 novembre 2023. Questo appuntamento è diventato un punto di riferimento imprescindibile per i professionisti che mirano a ottimizzare la catena di approvvigionamento e cercano soluzioni innovative. Con oltre 200 marchi rappresentati, tour dal vivo, attività di networking, cerimonie di premiazione e cinque aree congressuali che coprono temi e tendenze del settore, la fiera offre l’opportunità di concentrare in due giorni il lavoro di un intero anno.

Inoltre, la fiera si svolge in concomitanza con Empack Madrid, permettendo ai professionisti di scoprire le ultime novità anche nel settore dell’imballaggio. La presenza di oltre 5000 visitatori e più di 50 relatori esperti testimonia l’importanza e l’impatto globale di questo evento.

Nel contesto di questa fiera di rilevanza mondiale, MPS Engineering, azienda salernitana specializzata nell’automazione industriale e nella robotica, si distingue presentando il suo prodotto di punta: l’AGV Maximum III.

Questo veicolo automatizzato è progettato per rivoluzionare il settore della logistica interna, offrendo una soluzione all’avanguardia per il trasporto automatizzato di merci e strutture

L’AGV Maximum III è un esempio di eccellenza nell’ingegneria italiana, coniugando innovazione tecnologica e affidabilità, promettendo di essere uno dei protagonisti di questa edizione della fiera.

MPS Engineering promette di stupire i visitatori della fiera che visiteranno lo stand in quanto sarà presente un vero AGV Maximun III.