ll Teatrosophia di Roma apre la rassegna invernale di De Rosa

Sarà una produzione del Teatrosophia di Roma ad aprire, venerdì 3 novembre alle ore 21.00, la rassegna invernale diretta da Antonello De Rosa presso l’auditorium del Centro Sociale di Salerno – “Teatro d’Inverno- il Gioco Serio del Teatro”. “Nessuno dopo di te” scritto e diretto dal regista Guido Lomoro con Flavio Marigliani e Lorenzo Mangano. Coreografie e Movimenti scenici di Maria Concetta Borgese.

Trama: Storia d’amore vissuta tra coraggio e paura, tumultuoso viaggio interiore, lo spettacolo narra l’intreccio e l’incontro/scontro tra due anime, l’una bisognosa d’amore, l’altra votata alla rassegnazione, entrambe incomplete e travagliate. Eleggendo la componente performativa come strumento di comunicazione, l’opera si muove su una trama sottile: i dialoghi spesso lasciano spazio al corpo e ai suoi movimenti, le parole del quotidiano vanno a mescolarsi con la poesia. Sono parole quelle che usiamo per difenderci e nasconderci, sono parole quelle della poesia, che troppo spesso rimangono mute. Ma è parola anche il nostro corpo che al contrario, non tace mai. L’amore è ormai solo una gabbia, o l’unica speranza di salvezza?

Nessuno dopo di te non è altro che una storia d’amore. È un viaggio interiore, un viaggio di pancia e di cuore, di grida implose, di verità solo in apparenza nascoste. Paura e coraggio si incrociano: la paura di vivere e di amare; il coraggio di osare pur di essere sé stessi. La quotidianità vissuta dai due protagonisti è un binario sottile, la traccia per un viaggio nelle profondità, alla ricerca di quello che l’apparenza poco rivela.

L’amore non cede mai il passo e rimane l’unico strumento di salvezza. Anche quando finisce. Anche quando deve finire.

“Abbiamo voluto organizzare questa rassegna teatrale invernale- afferma De Rosa– per poter avere un’offerta rilevante anche nella zona orientale della città spesso dimenticata- ho voluto far vivere con concerti e spettacoli ed anche con una serata di Gala- dedicata al Premio Nazionale Scena Teatro- , le sere invernali della periferia salernitana- da qui l’idea di TEATRO D’INVERNO.”

Venerdì 3 novembre ore 21.00 Auditorium Centro Sociale di Salerno, via Cantarella snc. Costo del biglietto € 10.00 – in prevendita su Liveticket con possibilità di acquisto con Bonus Cultura- Carta Docente. Parcheggi gratuiti- servizio ristoro e bar aperto fino ad inizio spettacolo, servizio d’ordine a cura di Scena Teatro Management srls. A presentare le serate Nunzia Schiavone, ormai parte integrante della famiglia Scena Teatro

Per maggiori informazioni scrivere a scenateatrosalerno@gmail.com oppure chiamare al 3922710524-3333067832- 3756651853.