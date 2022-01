L’Inganno, Alessandro Gallo al Teatro Sant’Alfonso di Pagani l’8 febbraio.

Tratto da una storia vera. Alessandro Gallo continua la sua strada verso la narrazione dell’educazione criminale. In scena un uomo e la sua biografia fatta di continui inganni e di menzogne alla quale attraverso il teatro ne restituirà una dignità mancata. Partendo dal suo vissuto disegna, con ironia, rabbia e dolore i volti di una Napoli madre-coraggio che si scontra, quotidianamente, contro il peso claustrofobico di un familismo che trasforma la bellezza dei vincoli solidali tra famiglie in comportamenti omertosi, in silenzi e sguardi dalle sfumature mafiose. Il legame di sangue diventa un vincolo, una cerniera arrugginita che ne ostacola l‘ingresso di un qualcosa o di un qualcuno, uomo o divino che sia, che ne voglia riscrivere un cambiamento. Una biografia che si annoda tra due dimensioni nelle quali il protagonista e costretto a muoversi con parsimonia: la dimensione narrativa che si affida all’esercizio democratico della denuncia contro le mafie e una dimensione onirica di contatto e di scontro con un piccolo branco di corpi che ne vorranno impedire la narrazione stessa.

"Alessandro Gallo di Caracò teatro ne "L'inganno" ci parla invece di mafia partendo dal suo vissuto, e cercando di entrare nelle viscere della sua Napoli, città che si scontra quotidianamente contro una realtà sempre pervasa da sfumature mafiose". Orario: 9,15 – 11,15 TEATRO SANT'ALFONSO PAGANI Martedì 8 Febbraio 2022

L’INGANNO Teatri della Legalità di e con Alessandro Gallo

video editing disegno luci Davide Pippo

assistente alla regia Miriam Capuano

produzione Caracò teatro

in collaborazione con Luce narrante Tecnica utilizzata: teatro d’attore

Età consigliata: 14 – 18 anni Durata: 1 ora e 10 minuti (atto unico) Biglietteria

