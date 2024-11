Linea d’Ombra Festival, arriva Luca Barbareschi

Luca Barbareschi ha morso la vita e la carriera, anzi per la precisione continua a farlo. Domani sera (mercoledì 13 novembre 2023) sarà lui a salire sul Ring con (o contro) Boris Sollazzo per il faccia a faccia di prima serata alla Sala Pasolini a Salerno.

Tra una puntata e l’altra di “Ballando con le Stelle”, la trasmissione condotta da Milly Carlucci in onda in prima serata su Rai 1, Luca Barbareschi ha scelto di essere tra gli ospiti della 29esima edizione di Linea d’Ombra Festival.

Regista e attore, direttore di teatro e produttore: tra gli altri di un certo Roman Polanski, di cui è grande amico così come di David Mamet di cui ha adattato, diretto e interpretato recentemente il bellissimo The Penitent. Da imprenditore ha in curriculum Salvatores, Mamet, Costa-Gavras, Magni e ovviamente Polanski. L’incontro sarà possibile seguirlo anche in diretta streaming sui canali social di Linea d’Ombra Festival.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA. Si parte alle 9.30 alla Sala Pasolini con il format riservato agli studenti delle scuole coinvolte, il Media Education Factory – percorsi dello sguardo: scuole di cinema”. Per il progetto Co.Re.Com. Marche sarà proiettato “E voi chi siete” di Jennifer Catena e Sofia Zara del Liceo Artistico Edgardo Manucci di Ancona (3’44”). Seguirà “Io Capitano” di Matteo Garrone (Italia/Belgio – 2023/121’). A presentare il film sarà Peppe D’Antonio, direttore artistico con Boris Sollazzo del festival. A seguire per “L’ora dei diritti” l’incontro di approfondimento sul tema dei diritti umani con Mihretu Ghide, evento in collaborazione con Arci Salerno. Alle 10 presso la Sala Meeting dell’IPSEOA “R. Virtuoso” c’è la masterclass “Come usare l’IA negli effetti visivi” con Antonio Risi, I Red Produzioni; l’evento, promosso

e realizzato in esclusiva con Nexsoft S.p.A., è riservato agli iscritti (max 40 persone). Contestualmente al Piccolo Teatro Porta Catena (ore 10.30) per UNIFEST c’è la masterclass “La passione per la sopravvivenza – forme di cura e riparazione nella fantascienza di Aldo Brabanti e Alberto Grifi” con Annalisa Sacchi, professoressa Ordinaria di Estetica del Teatro Università̀ IUAV di Venezia. Mentre alle 14.30 a Palazzo Fruscione Michele Aiello (ZaLab), Loris G. Nese e Chiara Marotta (Lapazio Film) terranno il workshop partecipativo di documentario animato “We Care” (Sessione 1 a cura di ZaLab). I due eventi sono organizzati in collaborazione con il Laboratorio di Storytelling audiovisivo-LABSAV del Dipartimento di Scienze politiche e della comunicazione-POLICOM dell’Università̀ degli Studi di Salerno con il patrocinio della Consulta Universitaria Cinema.

Il pomeriggio di Linea d’Ombra Festival inizia alle 16.30 alla Sala Pasolini con i film il concorso per la sezione CortoEuropa, presentata da Carla Paglioli: Voyager (Pablo Pagán / Spagna 2023 / 15’), Blueberry Summer (Masha Kondakova / Francia 2024 / 18’28’’) e Pena’s Special Hauling (Anssi Kasitonni / Finlandia 2024 / 11’42’’). Alle 17.30 al Piccolo Teatro Porta Catena c’è VedoAnimato, presentato da Aldo Galelli: Father’s Letters (Alexey Evstigneev / Francia 2024 / 12’10’’), Crescendo (Eugen Constatin Munteanu Romania / 2024 / 5’44’’), Canned (Hasse van Overbeke / Belgio 2024 / 6’7’’) e Paumo D’Amour (Ian Halley, Nathan Hermouet, Luka Croisez, Laurène Vaubourdolle, Jade Van De Veire Francia / 2023 / 6’). Alle 10.30 per Passaggi d’Europa, presentata da Alessandro De Simone, alla Sala Pasolini i giurati vedranno Unsinkable (Christian Andersen Danimarca / 2023 / 102’); mentre alle 19 al Piccolo Teatro Porta Catena per LineaDoc, presentata da Franco Cappuccio, si assisterà alla proiezione di Another Day (Eneos Carka / Albania 2023 / 82’).

Due sono le opere Fuori Concorso in programma domani alle ore 21 al Piccoli Teatro Porta Catena: XVII. Le Stelle (Alessandra De Fazio, Marta Pepe Itala / 2024 / 7’) e Amore Muto (Simone Romano / Italia 2024 / 4’); evento in collaborazione con MAC Fest 2024.

La quinta giornata del festival si conclude alla Sala Pasolini alle ore 22.30 con la sezione QUINTO ELEMENTO che propone il concerto che, attraverso la potente leggerezza della clownerie, vuole rivendicare i diritti dei lavoratori dello spettacolo: un impegno corale da parte di tutti per far risuonare una sinfonia di rispetto e dignità̀. Corpi Sonori è a cura di Teatro KappaO. Attori: Natasha Mazzarella Roberta Tafuri Ivano Salipante; regia e direzione artistica di Gianni Tudino. In questo spettacolo la tecnologia è utilizzata per amplificare, manipolare e potenziare le armonie e le ritmiche in tempo reale: offrendo al pubblico un’esperienza audiovisiva innovativa.

Linea d’Ombra Festival XXIX edizione è un’iniziativa realizzata con il contributo e il patrocinio della Regione Campania con la Film Commission Regione Campania, del Comune di Salerno, della Direzione generale Cinema e audiovisivo – Ministero della Cultura, della Camera di Commercio di Salerno. Main Sponsor: Banca di Credito Cooperativo Campania Centro / Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, Nexsoft S.p.A. Altri enti sostenitori: Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana. Altri Sponsor: E-Campus, La Doria, Rotary Club Salerno. Sponsor tecnico: Fondazione della Comunità Salernitana. Media partner: Radio RCS75, Taxidrivers.