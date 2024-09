Linea d’Ombra, 1400 film da 30 paesi in presentazione

Sono 1.400 i film in preselezione per la XXIX edizione del Linea d’Ombra Festival, in programma dal 9 al 16 novembre 2024. I titoli provengono da trenta Paesi: 478 lavori sono per CortoEuropa, 192 per LineaDoc, 128 per VedoAnimato, 150 per Passaggi d’Europa e 267 per UniFest. I numeri registrati dalla piattaforma Filmfreeway testimoniano il continuo crescendo del festival anche in termini di qualità delle proposte.

“I numeri sono significativi, ma è ancor più importante la qualità delle opere“, sottolineano i condirettori artistici Giuseppe D’Antonio e Boris Sollazzo. “Da una prima visione, è emerso che molte delle opere sono anteprime nazionali, il che ci inorgoglisce. Linea d’Ombra, nel corso degli anni, ha svolto un attento lavoro di ricerca e selezione, riconosciuto oggi da autori, registi e case di produzione di tutta la filiera audiovisiva. Da questa edizione rivendichiamo il diritto di crescere. Per farlo, è necessario un maggiore investimento.”

Annunciato nei mesi scorsi il tema, diritti/rights, Roberto Policastro di Doppiavù Studio, l’art&graphic director del festival, ha progettato la nuova identità visiva, pubblicata su tutti i canali del festival: “Un frame immortalato tra infiniti fotogrammi digitali, l’uomo cristallizzato tra la caduta e l’atterraggio (..) dove la libertà confligge con il destino. In questa sospensione del tempo siamo chiamati a riflettere sul nostro potere decisionale, sul valore che diamo alla vita e la libertà che può valere solo se possibile per tutti.”

Tra le novità di questa edizione c’è il Nexsoft Lab, un ciclo di quattro masterclass su “Cinema, Produzione Audiovisiva e Intelligenza Artificiale. Toolkit base per gli operatori dell’Industria”. L’obiettivo è di fornire ai partecipanti una panoramica completa e aggiornata sul mondo del cinema, della produzione audiovisiva, dell’Intelligenza Artificiale ed in generale delle nuove tecnologie, fornendo strumenti pratici ready-to-use, supportati da nozioni teoriche di base. Docenti d’eccezione saranno Carlo Cuomo, il Prof dell’Edutainment, autore del Piano di Studi e Direttore Accademico del primo corso di Laurea in Videogiochi e Animazione accreditato in Italia e a Malta dai rispettivi Ministeri dell’Istruzione; Antonio Risi, filmmaker, VFX artist, motion designer content creator con più di 60mila follower è in forza alla I Red Produzioni, e Lorenzo Giovenga, regista e produttore italiano che ha fondato la casa di produzione Daitona. Per partecipare alle masterclass, realizzate in esclusiva con il sostegno e la collaborazione del laboratorio Ricerca & Sviluppo della Nexsoft S.p.A., è necessario prenotarsi gratuitamente su lineadombrafestival.eventbrite.com.

Linea d’Ombra Festival XXIX edizione è un’iniziativa realizzata con il contributo e il patrocinio della Regione Campania con la Film Commission Regione Campania, del Comune di Salerno, della Direzione generale Cinema e audiovisivo – Ministero della Cultura, della Camera di Commercio di Salerno. Main Sponsor: Banca di Credito Cooperativo Campania Centro / Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, Nexsoft S.p.A. Altri enti sostenitori: Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana. Altri Sponsor: E-Campus, La Doria.