L’importanza dello Psicologo nella società post-pandemica: Una panoramica sul Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Riabilitazione presso l’Università Niccolò Cusano

Nell’era post-pandemica, la figura dello psicologo ha assunto un ruolo centrale nella società. La pandemia di COVID-19 ha sconvolto le vite di milioni di persone, portando con sé ansia, stress, lutto e una serie di altre sfide emotive. In questo contesto, la necessità di professionisti qualificati in grado di affrontare e gestire le complesse dinamiche psicologiche è diventata più pressante che mai. La figura dello psicologo, con la sua capacità di comprendere, interpretare e intervenire sulle dinamiche mentali e comportamentali, è diventata fondamentale per aiutare le persone a navigare in questo nuovo mondo incerto.

In risposta a questa crescente domanda, l’Università Niccolò Cusano, riconosciuta per la sua eccellenza nel campo dell’istruzione, ha messo in luce il suo Corso di Laurea Magistrale in Psicologia, focalizzato sulla Psicologia Clinica e della Riabilitazione.

Obiettivi del Corso

Il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dell’Università Niccolò Cusano mira a formare professionisti dotati di competenze teorico-applicative avanzate nell’ambito della psicologia dei processi cognitivo-affettivi, sia in condizioni normali che patologiche. Si concentra inoltre sulla neuropsicologia, le neuroscienze, la valutazione psicometrica, la diagnosi psicologica e l’intervento psicologico-clinico e riabilitativo.

Struttura del Corso

Il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia è articolato in tre curricoli formativi: Psicologia clinica e della Riabilitazione, Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni e Psicologia dello sviluppo tipico e atipico. Questi curricoli sono stati progettati per fornire agli studenti una formazione completa e approfondita in vari settori della psicologia.

Prospettive Professionali

Gli studenti che completano con successo il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Riabilitazione avranno una vasta gamma di opportunità professionali a loro disposizione. Saranno in grado di lavorare in vari settori, tra cui ASL, ospedali, istituzioni scolastiche, cooperative e associazioni.

Requisiti di Ammissione

Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Riabilitazione, gli studenti devono possedere una laurea triennale nella classe L-24 o nella classe 34. L’Università Niccolò Cusano ha stabilito specifiche modalità di ammissione e verifica dell’adeguatezza della preparazione personale degli studenti.

L’Università Niccolò Cusano offre un’opportunità unica per gli studenti interessati a una carriera nel campo della psicologia clinica e della riabilitazione. Se stai considerando una carriera in psicologia, soprattutto in un mondo che sta ancora cercando di riprendersi dalle sfide della pandemia, il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Riabilitazione presso l’Università Niccolò Cusano potrebbe essere la scelta giusta per te.

🎓 𝐔𝐧𝐢𝐜𝐮𝐬𝐚𝐧𝐨 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐧𝐢 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐝’𝐞𝐬𝐚𝐦𝐞

🔺Iscrizioni sempre aperte

🔺Esami in sede

📍via G. Torre 35, 84016 Pagani

☎️ 081.916962

📱 +39 331 561 8933

🌐 www.centrounicusano.it/pagani

✉️ pagani@unicusano.it