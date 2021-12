L’idea di sostenibilità del Laboratorio G.E.O di Ottati.

E’ l’ultima settimana di attività per il Laboratorio dei Giovani d’Europa di Ottati (G.E.O.), finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del programma Giovani in Comune, a titolarità del Comune di Ottati, la cui attuazione è affidata al partenariato costituito dal Forum dei Giovani (nella foto), dall’Amministrazione Comunale, dalla Polisportiva Ottati, dalla locale Pro Loco e dalla QS & Partners di Vincenzo Quagliano & C.

Per l’evento finale il team di progetto con il Vicesindaco Martino Luongo e il RUP Raffaele Fasano hanno organizzato iniziative ed attività tese a coinvolgere giovani, cittadini, associazioni, enti e imprese nell’ambito di un calendario ricco di iniziative che prevede: il Concerto di Quartetto D’Archi”, la Ciaspolata sulla neve del Panormo, l’Animazione per adolescenti, Giochi a quiz e Tombolate da tenersi nei contenitori storici del Paese tra il Centro Storico, Piazza Umberto I e la Chiesa del SS Annunziata, per proseguire nell’azione di rigenerazione e rivitalizzazione del patrimonio artistico e culturale del Comune di Ottati. L’incontro finale del Laboratorio G.E.O , è stato concepito in forma “itinerante” per informare e presentare alla cittadinanza la nuova iniziativa che dovrà garantire la sostenibilità all’attività del Forum.

A conclusione delle azioni di coprogettazione e coworking il Forum dei Giovani di Ottati presenterà, infatti, l’iniziativa Alburni & Cilento Forum Academy con la quale intende creare una rete di Forum, Associazioni ed Enti capace di dare un contributo concreto allo sviluppo della cooperazione delle aree interne, contenendone l’isolamento e l’abbandono e pianificando azioni innovative a sostegno dell’inclusione dei giovani e delle donne nella vita istituzionale, politica, sociale ed economica a livello sovracomunale.

Alburni & Cilento Forum Academy, a titolarità del Comune di Ottati guidato dal Sindaco Elio Guadagno, vede il coinvolgimento dei Forum, delle Associazioni e delle Imprese che insistono sul territorio ricadente nella Strategia d’Area del Cilento Interno.

Il Forum dei Giovani di Ottati presieduto da Barbara Marino ha effettuato una raccolta di dati somministrando schede di rilevazione tese a definire una “indagine dei fabbisogni del territorio” , per intercettare le esigenze dei giovani, delle donne, dei cittadini, delle associazioni e di tutti gli stakeholder che a vario titolo possono fornire un contributo di idee e competenze in materia di sviluppo, inclusione e occupazione. I dati di tale rilevazione hanno dettato la definizione delle azioni del progetto Alburni & Cilento Forum Academy e saranno utili all’Amministrazione Comunale di Ottati per la pianificazione di progettualità coerenti con le esigenze emerse.