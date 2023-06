LiberaMente, raccolta libri per il carcere di Ariano Irpino

Martedì 27 giugno, alle ore 11.30 presso la libreria Imagine’s Book (corso Garibaldi 142) si terrà la conferenza stampa di lancio di “LiberaMente”, campagna di raccolta libri per il carcere di Ariano Irpino.

Prenderanno parte alla conferenza l’ideatore Donato D’Aiuto, Anna Luisa Buongiorno (Giannacomunica), Davide D’Errico (Il Vicolo della Cultura), Roberto Esposito (Derev), Luigi Scaramuzzini (Volt), Pietro Lombardi (Istituto Liberale) e Lorenzo Iorianni (Devi Vedere).

“La lettura rende liberi. Anche quando fisicamente non lo siamo”. È questo lo spirito della campagna, fare compagnia ai detenuti del carcere di Ariano Irpino e dare loro la possibilità di far viaggiare la mente fin dove il corpo non può arrivare.

Invitiamo tutti a partecipare per contribuire alla campagna di raccolta fondi e donare per rinascere.