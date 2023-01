Lezione universitaria su Virgilio al Perito-Levi di Eboli.

Il Liceo Classico dell’IIS “Perito-Levi”, diretto dalla Prof. Laura Maria Cestaro, ha accolto oggi il prof. Paolo Dainotti, docente di Lingua e Letteratura Latina presso l’Università“Orientale” di Napoli, e tra l’altro docente dell’istituto ebolitano.

Il prof. Dainotti ha trattato con gli alunni del Liceo un tema affasciante: “Nel laboratorio di Virgilio: la poesia delle emozioni” che gli ha permesso di spaziare in ambiti culturali di altissimo livello, suscitando un interesse straordinario dei giovani studenti del Perito-Levi.

Dainotti è infatti uno dei più apprezzati giovani studiosi del poeta latino Virgilio.Formatosi prima all’Università di Salerno e poi ad Oxford, dove ancora collabora, ha prodotto contributi notevoli sullo stile e l’esametro virgiliano.

Nell’ottobre del 2021, lo studioso è stato tra l’altro insignito dall’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova del Premio Internazionale “Mantua” per gli studi virgiliani, un prestigioso riconoscimento destinato, con cadenza triennale, agli studiosi under 40 che si siano segnalati per le loro ricerche sul sommo poeta Virgilio.La giuria internazionale, costituita da latinisti delle più rinomate università di tutto il mondo (Oxford, Cambridge, New York, La Normale di Pisa), ha assegnato a Dainotti, tale importante Premio, per la sua ampia produzione scientifica e in particolare per il suo importante volume sul rapporto tra ordine delle parole ed espressività nell’Eneide(Word Order and Expressiveness in theAeneid, De Gruyter, 2015).

Un particolare ringraziamento va al prof.ssa Rosa Caponigro, docente che ha curato l’organizzazione di questo riuscitissimo evento

Il “Perito-Levi”di Eboli si conferma un’agenzia formativa tra le più attive e vivaci del territorio, aprendosi a importanti rapporti con gli ambienti accademici nazionali e internazionali.