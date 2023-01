Nick The Nightfly canta Burt Bacharach venerdì 27 a Il Moro di Cava.

Torna con un concerto imperdibile venerdì 27 gennaio nelle sale del Risto Pub Il Moro di Cava de’ Tirreni (Sa) Nick The Nightfly. Un live in quintetto per presentare il nuovo album della Nick The Nightfly Orchestra “Hey! Mr Bacharach”, dedicato ai più grande successi di Burt Bacharach, riarrangiati dal maestro Gabriele Comeglio.

Nick rende omaggio ad uno dei compositori più influenti ed amati di tutti i tempi. Una magnifica impresa musicale quella di unire il Pop raffinato di Bacharach con lo Swing della sua The Nightfly Orchestra composta da bravissimi musicisti che nel 2023 celebra 20 anni di storia.

“Hey! Mr Bacharach” è dedicato ai più grandi successi di Burt Bacharach, pianista, compositore e produttore discografico statunitense originario di Kansas City.

Il concerto, che si inserisce nell’ambito della rassegna MoroInJazz, che si avvale della direzione artistica di Gaetano Lambiase, vedrà Nick The Nightfly e il suo Quintet sul palcoscenico del locale del Borgo Scacciaventi.

Il dj e musicista scozzese che conduce su 𝗥𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼 dal 1989 sarà accompagnato da Jerry Popolo al sassofono, Claudio Colasazza al pianoforte, Francesco Puglisi al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria.

Info e prenotazioni al numero telefonico 0894456352 oppure via WhatsApp al 3403939561.