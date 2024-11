L’Elisi d’amore di Donizetti al Martucci

Il Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno inaugura l’anno accademico 2024/25 con la rappresentazione de L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti in coproduzione con il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno e con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Il cast è composto da studenti del Conservatorio selezionati dalla direzione artistica del Teatro, l’orchestra e il coro del Conservatorio saranno diretti dal maestro Gaetano Lo Coco.

La diretta streaming e le registrazioni audio sono a cura degli studenti del Dipartimento di Musica Elettronica coordinati dal prof. Paolo Termini.

L’opera, una delle più celebri e amate del repertorio donizettiano, sarà portata in scena con la regia del maestro Riccardo Canessa, in un allestimento che valorizza la qualità artistica degli studenti e la bellezza musicale dell’opera.

Il Direttore del Conservatorio, professore Fulvio Artiano, e il Presidente, avvocato Luciano Provenza, sottolineano come questo evento rappresenti non solo un momento di celebrazione per l’istituzione, ma ancheun’importante occasione per condividere un’esperienza culturale di grande valore con la comunità.

L’ingresso gratuito è su prenotazione, e sarà possibile fare richiesta fino al 19 novembre scrivendo

all’indirizzo email eventi@consalerno.it.