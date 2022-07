Le Winx diventano maggiorenni, è festa a Giffoni.

Le fate più amate della Tv, le Winx diventano maggiorenni e lo fanno al Giffoni Film Festival (in programma a Giffoni Valle Piana- Sa fino al 30 luglio), dove i giffoner hanno avuto la possibilità di rivivere la dimensione magica di Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha.

Nate nel 2004 dalla matita di Iginio Straffi, le Winx, prodotte da Rainbow, hanno fatto sognare intere generazioni tra peripezie, amori e amicizie indissolubili.

Dopo la visione esclusiva di alcuni momenti della prima stagione di Winx Club, in una versione completamente restaurata, la serata si concluderà con un party memorabile: “2004: Back to Alfea”, la notte delle Winx si illuminerà nel Giardino degli Aranci, tra musica e magia, sorprese e ricordi. A partire dalle 21 la festa, aperta a tutti dai 16 anni in su, sarà un’occasione irripetibile per immergersi nella dimensione magica e festeggiare tutti insieme i 18 anni di Winx Club. La proiezione si è tenuta in Sala Galileo dove una folla di fan e giurati hanno accolto gli influencer collegati al mondo Winx, ospiti del GFF, tra applausi, cori e selfie. (ANSA).