Le poesie di Alfonso grassi in cd, presentazione mercoledì 29.

Presso l’Accademia Internazionale d’Arte e Cultura “Alfonso Grassi” di Salerno, in via Porta Elina 9 (piazza Portanova), Mercoledì 29 Giugno, alle ore 18,30, nel corso di una serata musicale e artistica, sarà presentato in anteprima il Compact Disk che contiene alcune poesie musicate del maestro Alfonso Grassi (Solofra 1918–Salerno 2002), che oltre ad esser stato uno dei maggiori pittori figurativi del secolo scorso è noto anche per i suoi scritti e in particolare per la sua produzione poetica.

“Le poesie di mio padre – spiega Raffaella Grassi, figlia dell’artista e Presidente dell’Accademia intitolata al maestro – sono state musicate dai Maestri Mino Remoli & Ninni. Gibboni. Si tratta di un’anteprima, perché il disco uscirà a Settembre, insieme ad un volume monografico, curato dal giornalista e critico d’arte Franco Corte”.

Particolarmente apprezzato dall’amico Giorgio De Chirico, Grassi divenne famoso per i dipinti che ritraevano vecchi e bambini, come anche per i ritratti di personaggi famosi, dallo stesso De Chirico, a papa Giovanni Paolo II, al Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Uno dei suoi autoritratti è conservato alla Galleria degli Uffizi a Firenze.

info@accademiagrassi.it. e www.accademiagrassi.it.