L’avvocato Raffaele Brescia Morra nuovo presidente del “Rotary Club Salerno Picentia”.

“Amici nel Rotary al servizio della comunità” è il motto del nuovo presidente del “Rotary Club Salerno Picentia”, l’avvocato Raffaele Brescia Morra, giornalista pubblicista, responsabile commerciale di un noto brand multinazionale, che ha ricevuto il collare dal presidente uscente il dottor Vincenzo Capuano, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne”, tenutasi all’Hotel Mediterranea di Salerno. Il neopresidente Brescia Morra ha ricordato di essere entrato, nel 1983, nel “Rotaract Club Salerno” che ha presieduto nel 1989:” Ho conosciuto i valori e gli ideali di Paul Harris, come quello dell’amicizia, un sentimento che per me è sacro e che tiene insieme i rotariani di tutto il mondo”. Brescia Morra, nel segno della continuità, porterà avanti i progetti tradizionali del Club e altri ne realizzerà:” Sicuramente continueremo alcuni progetti già consolidati come il “Premio Sica”, ma tanti altri saranno i progetti tesi ad intercettare quelle sacche di bisogno della nostra città tenendo presenti i valori che esprime il Rotary: diversità, equità e inclusione, seguendo il motto “Camminare Insieme…Servire con gioia”, coniato dal nostro Governatore Antonio Brando, cercando di creare quella “Magia del Rotary” che è il motto della Presidente Internazionale del Rotary Stephanie Urchick”. Il presidente Brescia Morra ha anche ricordato gli insegnamenti di Paul Harris che ha sintetizzato nel suo motto:” L’Amicizia, che è un valore fondante della nostra associazione; il Servire, al di sopra di ogni interesse personale, e la Comunità, riferimento della nostra azione rotariana. Il Rotary è uno stile di vita”. Brescia Morra ha spiegato che un elemento caratterizzante dell’anno sociale sarà la realizzazione di molti progetti insieme ai presidenti degli altri Club salernitani:” Promuoveremo la tradizione, i valori scientifici e la storia della “Scuola Medica Salernitana” che è candidata ad entrare tra i beni inseriti nel Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO”.

Il presidente uscente Vincenzo Capuano che ha ringraziato tutti i componenti del Consiglio Direttivo e la moglie Carmen De Rosa, ha ricordato il suo motto “Fare Insieme” e alcuni dei progetti realizzati nel corso del suo anno sociale:” Il progetto “Hope Garden”, con un investimento distrettuale di ventimila euro, grazie al quale si sta portando a termine la realizzazione di un sistema Agro-Silvo-Pastorale in Burkina Faso, uno dei paesi più poveri al mondo, nel villaggio di Niaogo. L’ altro importante progetto realizzato è stato “ Voci dall’universo minorile”, organizzato presso la chiesa di Sant’Eustachio dal “Rotary Club Salerno Picentia”, in collaborazione con il Magistrato Minorile Antonella Troisi e con gli altri Club Rotary cittadini , che ha visto protagonisti circa cinquanta bambini e ragazzi fino ai 18 anni che hanno recitato poesie, danzato, cantato, presentato i loro disegni e dei video realizzati con l’aiuto degli operatori, nei quali hanno raccontato , con nomi di fantasia, le loro tragiche storie ,commuovendo ed emozionando i tanti presenti”. Capuano ha ricordato anche il “Premio Carmine Sica”, dedicato al socio fondatore e primo Presidente del Club e anche il convegno organizzato nella “Sala del Consiglio” della Provincia di Salerno in interclub con i Club rotariani salernitani per analizzare i vari aspetti della salute e le nuove sfide sociali, fisiche ed emotive per la salute. Il dottor Capuano ha ricordato, inoltre, gli altri progetti realizzati insieme agli altri Club Rotary salernitani i cui presidenti erano presenti in sala: Umberto Maria Cioffi (Rotary Salerno), Sabato Cuozzo (Salerno Duomo), Camillo De Felice (Salerno Est), Antonino Sessa (Salerno Nord dei Due Principati), Ugo Sorrentino (Rotary Cava de’ Tirreni). Il Presidente Brescia Morra ha presentato i componenti del nuovo Consiglio Direttivo: Past President Vincenzo Capuano; Presidente Incoming Lucio Bojano; Vicepresidente Antonello Sada; Segretario Paola Barbarito; Segretario Esecutivo Virginia Corvino; Tesoriere Rosario Landi; Prefetto Rocco Di Riso; Consigliere Delegato alla Formazione Walter Iannizzaro; Consigliere Delegato alla Comunicazione Roberto Napoli; Consigliere Delegato per l’Effettivo Carlo Sica; Consigliere Delegato alla “Rotary Foundation” e ai progetti distrettuali Antonio Vicidomini. Consiglieri: Giuseppe Pizzuti, Antonio Vassallo, Giuliana Moscati. Gli Assistenti dei Governatori Tony Ardito e Giuseppe Ascione hanno portato i saluti dei Governatori: l’uscente Ugo Oliviero e il nuovo Governatore del “Distretto Rotary 2101” Antonio Brando. Presenti: i nuovi presidenti dei Club Rotary Salernitani: Rino D’Alessio (Rotary Salerno), Edoardo Ventura (Rotary Salerno Est) , Eduardo Grimaldi (Rotary Duomo), Lucio De Caro (Rotary Salerno Nord dei Due principati); la presidente del Club Inner Wheel Salerno Carf Daniela Vessa Pezzuto; il presidente incoming del Rotary Club di Battipaglia Orlando Caprino Caprino; il presidente del “Circolo Canottieri Irno Giovanni Ricco.

Aniello Palumbo