Nasce la Fondazione Alfonso Grassi ETS

Nasce la Fondazione “Alfonso Grassi” E.T.S., con lo scopo di promuovere le arti, la cultura e le attività sociali e benefiche nel nome del grande artista del Novecento, il maestro Alfonso Grassi (1918-2002).

La Fondazione sarà presentata ufficialmente Mercoledì 10 luglio 2024, alle ore 17.00, presso il Salone Bottiglieri di Rappresentanza di Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, in via Roma 104. L’iniziativa si deve alla professoressa Raffaella Grassi, figlia dell’artista e Presidente dell’Accademia Internazionale “Alfonso Grassi”, che ha sede in via Porta Elina 9 (piazza Portanova) e che proseguirà il suo impegno ormai più che ventennale.

Alla Fondazione hanno aderito anche gli Enti: Provincia di Salerno, Presidente Francesco Alfieri; Comune di Salerno, Sindaco Vincenzo Napoli; Comune di Cava de’ Tirreni (Sa.), Sindaco Vincenzo Servalli; Provincia di Avellino, Presidente Buonopane Rizieri; Comune di Solofra (Av.), Sindaco Nicola Moretti; Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Salerno, Presidente dottor Giovanni D’angelo. Seguiranno un buffet e un momento musicale nell’attigua Sala Torre. La musica dal vivo vedrà protagonisti il Duo: Francesca Macchiarulo, Violinista e Gabriella Iorio, pianista, nonché la cantante Valeria Granozio.

Note biografiche. Alfonso Grassi: studiò all’Accademia di Belle Arti di Napoli, sotto la guida di illustri Maestri, come Vincenzo Caprile, Emilio Notte e Carlo Sevieri. Fu allievo prediletto di Giorgio De Chirico ed amico carissimo dei Maestri Pietro Annigoni e Giorgio Sciltian. Eseguì ritratti di grandi personalità, quali: il Papa Giovanni Paolo II; il Maestro spagnolo, Giorgio De Chirico; il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini; il Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti; il Principe romano, Alessandro Torlonia; il Prefetto della Repubblica, Mario Esposito. Alcune delle Opere dell’Artista si trovano in importanti Musei: “Galleria degli Uffizi”, Firenze; “Musei Vaticani” a Roma, presso la “Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea” di Roma; al “Palazzo Principe Torlonia” Roma; “Senato della Repubblica” Roma; “Museo S. Francesco” Assisi; “Museo Caravaggio” a Malta. È il Fondatore dell’Accademia Internazionale di Lettere, Arte e Scienze “ALFONSO GRASSI”, Salerno (1985), guidato dalla figlia Raffaella Grassi.