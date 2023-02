L’appello ad un’iniziativa di pace del Comitato Fermare la Guerra.

I recenti sondaggi più accreditati, i cui dati sono stati diffusi anche dalle trasmissioni televisive della RAI oltre che sui quotidiani nazionali hanno evidenziato picchi di contrarietà sull’invio di armi in Ucraina degli Italiani anche superiori al 60%.

Inoltre, più del 70% si dice contrario all’ingresso in guerra della NATO e circa l’80% ha dichiarato di vedere ancora lontana la fine del conflitto.

Il Santo Padre, voce autorevole si è levata nel mondo per fermare la guerra in Ucraina.

La proposta di una conferenza europea di pace, modello Helsinki, avanzata da Cardinal Parolin è l’unica iniziativa realistica per giungere ad un cessate il fuoco, interrompere l’escalation del conflitto e aprire un tavolo di trattative.

Questo l’appello del Comitato Fermare la Guerra.

Diverse le iniziative Nazionali avviate dal Comitato, dalla Fiaccolata di Milano del 04/12/2022 alla partecipazione all’Angelus per la Tregua di Natale del conflitto, dall’ Udienza del 07/01/2023 con Papa Francesco con il cofondatore e portavoce del Comitato Gianni Alemanno per parlare della pace in Ucraina, dove nel corso dell’incontro i due hanno discusso delle proposte e delle iniziative necessarie per portare la pace in Ucraina, agli innumerevoli Convegni con diversi studiosi e personalità e non in ultimo ai recenti sit-in intitolati “ZELENSKY: LA GUERRA NON È UN FESTIVAL” tenutisi presso le sedi RAI di Roma Viale Mazzini il 7 Febbraio e a Napoli Viale Marconi il 10 Febbraio.

Diversi anche i Comitati locali che in queste ore stanno formandosi in tutta Italia, e nella nostra Regione dopo quelli di Napoli 1, Napoli2 e Salerno si aggiunge il Comitato “CILENTO” Presieduto dal Sig. Luigi Sica di Buonabitacolo.

Facciamo un appello accorato a tutti coloro che vogliono partecipare, ad unirsi al Comitato Fermare la Guerra in questa un’unica Grande Missione Umanitaria di PACE.