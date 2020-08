Junk Solo, Maurizio Capone giovedì 27 a La casa di Angiù ad Eboli per parlare di riciclo.

Giovedì 27 agosto ore 20.30 a Eboli, La casa di Angiú Azienda Agricola Multifunzionale ospita Junk Solo, recital di e con Maurizio Capone, in una serata all’insegna del riciclo. Un concerto, uno spettacolo, un incontro col creatore di uno dei modi più originali ed intensi di far musica. Capone è il fondatore di Capone & BungtBangt, una delle eco band più importanti al mondo. Possiede la capacità di ammaliare il pubblico e di far suonare tutto e tutti, raccontando in modo ironico e divertente come nascono i suoi strumenti.

Le canzoni di Maurizio Capone esprimono l’amore, l’impegno e il desiderio di creare ponti possibili. Lo sguardo sul mondo è ampio, lucido a volte spietato, i temi, sempre attuali, stimolano la riflessione. Il recital proposto è trasgressivo, poetico e soprattutto trasversale. Ascoltare come nascono gli strumenti che da rifiuti si trasformano in oggetti dal suono incredibile affascina il pubblico, lo rapisce, attraverso un linguaggio che accoglie, unisce, coinvolge e sorprende a tal punto che tutti ne restano sedotti. Per la qualità della sua musica e l’intensità dei testi, Capone ha avuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Musica e Cultura 2019 Peppino Impastato; nominato socio onorario di Musica Contro le mafie di Libera di Don Ciotti; la medaglia di Campione di Economia Circolare da Legambiente. Tante sono anche le partecipazioni a grandi eventi musicali, uno su tutti a Sanremo 2007 con Daniele Silvestri. Nel 1985 è stato anche tra i protagonisti del flm Blues Metropolitano di Salvatore Piscicelli e ha prestato la sua voce come cantante nella colonna sonora del flm Scugnizzi di Nanni Loy.

Per assistere allo spettacolo è necessaria la prenotazione attraverso il sito www.ilteatrocercacasa.it. Per info 334 3347090 – 081 5782460 – info@ilteatrocercacasa.it. È possibile partecipare all’assaggio di prodotti locali a km 0, contattando i numeri 339 3095303 (Antonella) o 333 8539518 (Giusy). Il concerto sarà preceduto alle ore 19.30 da uno Swap Party, un baratto di abiti, accessori, giocattoli in ottime condizioni. Chiunque desideri partecipare può portare con sé un oggetto da scambiare.

Organizzazione

Livia Coletta

info@ilteatrocercacasa.it

3343347090 – 081 578 24 60