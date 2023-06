“La stazione dei pittori” domenica 11 a Rutino la terza edizione dell’estemporanea di pittura.

Tanti artisti che, con la loro creatività, coloreranno le strade e i vicoli del paese, saranno chiamati a realizzare dipinti en plain air ispirati alle bellezze naturali e ai simboli storici e religiosi di Rutino (SA).

«Questa giornata non sarà solo una grande occasione per far conoscere agli artisti e al pubblico le bellezze del nostro piccolo borgo, ma tutti noi avremo l’opportunità di vivere una giornata all’insegna dell’arte e della convivialità»: commenta così Carmen Matarazzo, coordinatrice del Forum giovanile, promotori dell’evento in collaborazione con la Pro Loco “E.Cortazzo” e il Comune di Rutino.

L’evento, giunto quest’anno alla terza edizione, ha visto una crescita esponenziale degli iscritti durante il corso degli anni. Le opere saranno giudicate da una giuria di giovani sotto la direzione di Antonella Nigro, rinomata critica e storica dell’arte.

Novità di quest’anno, oltre ai consistenti premi in denaro che verranno assegnati ai primi quattro classificati, sono i premi della critica e il premio popolare.

La manifestazione, che si svolgerà nel corso di tutta la giornata, vedrà esibirsi vari artisti come Nigel Lembo, marionettista e cantastorie che si esibirà in uno spettacolo rivolto a grandi e più piccoli; i Monghan duo, formazione composta da arpa celtica, violino e cornamusa e le Majorette del Liceo classico di Agropoli.

Inoltre, nel corso della giornata si potrà assistere alla mostra fotografica “I Borghi del Cilento” a cura di Domenico Volpe.

L’evento si concluderà con il concerto dei Bottari di Macerata Campania.

PROGRAMMA

Ore 12:00

NIGEL LEMBO

Marionettista, artista di strada, cantastorie

Ore 17:00

MAJORETTES

Del liceo A.Gatto

Ore 19:00

MONAGHAN DUO

Arpa celtica, violino, cornamusa, flauti, voce, chitarra, bodhran

I BORGHI DEL CILENTO

Mostra fotografica a cura di Domenico Volpe

Ore 20:30

PREMIAZIONE in P.zza Enzio Cetrangolo

Ore 21:30

SUONTI ANTICHI: I BOTTARI DI MACERATA CAMPANIA in concerto