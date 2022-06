LA SOCIOLOGA EMMA MAGALDI PAOLILLO NUOVA PRESIDENTE DEL CLUB” INNER WHEEL SALERNO CARF”.

L’ascolto degli altri, l’ascolto delle emozioni, la capacità di stupirsi: saranno questi gli aspetti fondamentali che saranno prioritariamente seguiti dalla dottoressa Emma Magaldi Paolillo, sociologa, grafologa, counselor, scrittrice , analista delle emozioni, nuova presidente dell’Inner Wheel Salerno CARF che venerdì sera, all’Hotel Baia di Vietri sul Mare, ha ricevuto il collare e lo spillino, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne”, dalla presidente uscente, la dottoressa Milly Marino che, commossa ed emozionata, ha ricordato, anche grazie alle immagini preparate dalla socia Marcella Anzolin, i tanti progetti che hanno caratterizzato i suoi due anni di presidenza:” La festa di fine estate “Musica sotto le stelle”, al Circolo Canottieri Irno, avente la finalità di raccogliere fondi destinati alla casa famiglia di Quelimane in Mozambico, co – fondata dal compianto socio rotariano Pier Giorgio Turco, e a Don Ciro Torre per la mensa “Casa Nazareth” della parrocchia del “Gesù Redentore”; il torneo di burraco organizzato per raccogliere fondi a favore di una casa famiglia di Salerno, che si chiama “Rebirth”; la donazione di 5 Pc all’Istituto Smaldone per la didattica a distanza; la consegna di un contributo per il restauro dell’Organo della Chiesa di Santa Maria a Mare; il restauro della tela di San Rocco collocata nella Chiesa di San Pietro in Camerellis; l’acquisto di un biglietto aereo per il Marocco che ha consentito al venditore di palloncini che con il suo carretto gira all’altezza della spiaggia di Santa Teresa di tornare a casa, dalla sua famiglia che non vedeva da dieci anni; la realizzazione di una siepe barriera e un orto biologico all’Istituto Rita Levi Montalcini; l’inizio del restauro della Madonnina/barca ubicata all’interno del Molo Manfredi del Porto di Salerno e tanti altri”. La nuova Presidente Emma Magaldi Paolillo, ha ricordato i valori dell’Inner Wheel e presentato alcuni dei progetti che saranno realizzati durante l’anno sociale:” Sarà data continuità ai service storici come “Musica sotto le stelle” che quest’anno sarà “Arte in Terrazza” e prevede la presenza di un artista salernitano le cui opere saranno sorteggiate per raccogliere fondi per le attività di solidarietà; coinvolgeremo inoltre i giovani rotariani e delle scuole di Salerno in un progetto che prevede l’approfondimento di alcune tematiche proposte in film che saranno proiettati presso la sala cinema del “Teatro delle Arti”. Altri progetti sono in fase di definizione. Naturalmente il vero valore di questi progetti si avrà quando la fase progettuale si sposerà con il cuore: solo allora questi progetti prenderanno le ali per viaggiare senza intoppi”. La Presidente Emma Paolillo ha ricordato il Tema Nazionale dell’Inner Wheel: ”Impegniamoci a fare miracoli” declinato dalla nostra Governatrice in “Suscitiamo Meraviglie” e presentato il nuovo Consiglio Direttivo composto da : Vice Presidente: Pierina De Giorgi Le Rose; Immediate Past President: Milly De Angelis Marino; Segretaria: Maria Valeria Romanelli D’Aniello; Tesoriera: Diana Di Lorenzo Sardone; Addetta Stampa: Filomena Martucciello Moro; Addetta Servizi Internazionali: Maria Maddalena Russo. Consigliere: Prosperina Trani Gallotti; Daniela Vessa Pezzuto, Elena Ambrosio Piano, Rosa Anna Tringali Belladonna, Ida Pietrofeso Andreozzi, Maria Pia Scarpa Mazzella. Delegate al Comitato del Distretto: Marianna Blasi Bortone e Marcella Petraglia Anzolin. Delegate Supplenti: Luisa Marinato Pellegrino e Maria Antonella De Santis Lordi . Referente Internet: Maria Anna Sprocati Fiocco. Presenti alla cerimonia la Past Governatrice Cucca Andria Pietrofeso e le presidenti e i presidenti dei Club Inner Wheel e Rotary del territorio. Il momento musicale della serata è stato affidato alla violinista Giovanna Faino che, con grande virtuosismo, ha eseguito brani classici e moderni e colonne sonore di film.

Aniello Palumbo