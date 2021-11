La scuola è un diritto, basta chiusure indiscriminate.

dal Coordinamento Scuole Aperte – Zainetti Gialli riceviamo e pubblichiamo

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Salerno sta procedendo con chiusure indiscriminate per Allerta Meteo. Infatti il Sindaco di Salerno, anziché provvedere alla tutela della sicurezza sul territorio che eviterebbe problematiche di tipo ambientale (caduta rami, otturazione tombini e cunette etc.), ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti in città per il 27.11.21 e ha prorogato il provvedimento a oggi 29.11.2021 per le stesse reiterate e scarsamente motivate osservazioni.

L’Associazione Scuole Aperte Campania – Zainetti Gialli Salerno ritiene questa misura abnorme e inopportuna dal momento che la stagione autunnale è normalmente caratterizzata da fenomeni meteorologici quali temporali e precipitazioni. Appare evidente che questo tipo di provvedimenti, se riproposti continuamente, minano la continuità scolastica, riproponendo una consuetudine già in vigore lo scorso anno. Ricordiamo che i nostri studenti stanno scontando i danni , in termini psicofisici e di profitto, causati in Campania dall’utilizzo sproporzionato della didattica a distanza, atteggiamento fortemente censurato dal Governo del Paese e dal tar Campania, come pure evidenziato dalla sentenza emessa alcune settimane fa che vede la Regione Campania soccombente. Qualora l’amministrazione comunale, in persona del Sindaco, non cesserà tali comportamenti lesivi dei diritti degli studenti salernitani, l’Associazione si riserva di notificare una diffida affinché tali diritti vengano garantiti a tutte e tutti i cittadini.

Associazione Scuole Aperte Campania – Zainetti Gialli Salerno