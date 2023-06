La professoressa Pierina Lerose è la nuova presidente del “Club Inner Wheel Salerno Carf”

“La gentilezza fa bene alla salute di chi la pratica e noi ci impegneremo a diffonderla: come ci ha insegnato Madre Teresa di Calcutta “Chi nel cammino della vita ha acceso una fiaccola nell’ora buia di qualcuno, non è vissuto invano!”. Sono le parole della nuova presidente del “Club Inner Wheel Salerno Carf”, la professoressa Pierina De Giorgi Lerose, Pedagogista, che ha ricevuto il collare del Club dalla presidente uscente, la dottoressa Emma Magaldi Paolillo, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” tenutosi presso il Ristorante “Luname” di Via Generale Clark. La professoressa Lerose che ama confezionare delle raffinate marmellate preparate con i petali delle rose biologiche coltivate nel suo giardino, donate a tutti i presenti, ha annunciato che durante il suo anno di presidenza continuerà a promuovere eventi culturali e progetti che favoriscano la conoscenza del territorio:” Organizzeremo eventi che abbiano l’obiettivo di valorizzare le bellezze artistiche e culturali del nostro territorio cercando di coinvolgere i giovani per educarli al bello. Promuoveremo corretti stili di vita per la tutela della salute. Coopereremo in armonia, con spirito di servizio, con gli altri Club Inner Wheel e Rotary del territorio. Insieme potremo dare sollievo a chi è nel bisogno perché insieme si può, se c’è coesione, dialogo, condivisione, collaborazione, cuore e, soprattutto, passione”.

La dottoressa Emma Magaldi Paolillo ha ringraziato tutte le componenti del suo Consiglio Direttivo e ricordato le tante iniziative organizzate durante il suo anno di presidenza, con la collaborazione di tutte le socie:” Arte in Terrazza” è stato il primo evento organizzato insieme ai Club Rotary e Inner Wheel del territorio per raccogliere fondi a favore di associazioni di solidarietà, grazie al Maestro Livio Ceccarelli che ci ha consentito di mettere all’asta cinque sue opere. Grazie alla sinergia creatasi con la direzione artistica del “Teatro delle Arti”, e alla collaborazione della “Compagnia dell’Arte di Valentina Tortora e Alessandro Ronga, sono stati rappresentati cinque spettacoli teatrali alla fine dei quali i bambini delle scuole primarie, destinatari del progetto “Sogni & Realtà”, hanno preparato degli elaborati che avevano come tema la trama dello spettacolo messo in scena. Successivamente i bambini, insieme alle loro famiglie, hanno partecipato a degli incontri di ascolto con la dottoressa Antonietta Grandinetti, psicologa, che li ha guidati e stimolati a presentare i loro lavori. Quest’anno abbiamo anche festeggiato, a Salerno, il 99mo compleanno dell’International Inner Wheel Day con la partecipazione di tante socie del “Distretto 210” presieduto dalla Governatrice Elena Antonacci. In quell’occasione è stato anche destinato uno spazio a cinque imprenditrici del territorio che hanno saputo valorizzare le risorse agricole campane, l’arte della gioielleria e il talento fotografico. Ci siamo occupate anche del conflitto tra Russia e Ucraina invitando la dottoressa Nona Mikelitze e il professor Carmine Pinto e, successivamente, attivandoci per far pervenire generi di prima necessità a un centro di accoglienza in Ucraina. Interessante anche la conversazione sul tema dell’Ambiente e dell’inquinamento atmosferico tenutasi al “Circolo Canottieri Irno” con il Cavaliere Mario Magaldi, presidente della “Magaldi Green Energy”, e con l’ingegnere Simone Savastano del “Gruppo Magaldi” che hanno illustrato una innovativa tecnologia capace di trasformare l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici in energia termica riutilizzabile tramite accumuli in materiali solidi come la sabbia”. La Presidente Nazionale Incoming Maria Andria Pietrofeso, ha annunciato che nel mese di gennaio del 2024 sarà celebrato il centenario della fondazione dell’Inner Wheel:” Converranno a Salerno i più importanti rappresentai di questo antico e prestigioso sodalizio che arriveranno da tutta l’Italia”. La presidente Le Rose, ha presentato il nuovo Comitato Esecutivo: Vice Presidente Daniela Vessa Pezzuto; Immediate Past President Emma Magaldi Paolillo; Segretaria Marcella Petraglia Anzolin; Tesoriere Diana Di Lorenzo Sardone; Addetta Stampa Gina Cioffi Visciani; Addetta al Servizio Internazionale Maria Maddalena Russo. Consigliere: Laura Camisa Colombis, Marisa Della Monica Fiorillo, Anna Maria Malinconico Grimaldi, Rosa Ranieri Pepe, Luisa Marinato Pellegrino, Mariapia Scarpa Mazzella. Delegate al Distretto: Pierina De Giorgi Lerose, Marianna Blasi Bortone. Delegate Supplenti al Distretto: Nunzia D’Aniello Mirra, Prosperina Trani Gallotti. Responsabile Internet: Marianna Sprocati Fiocco. La colonna sonora della serata è stata affidata alla pianista Marida Niceforo che ha proposto brani classici della musica italiana e straniera ed anche alcune canzoni classiche napoletane. Tra i tanti presenti vi erano la Past Board Director Internazionale, Bettina Lombardi Crisci e i presidenti dei Club Rotary e Inner Wheel del territorio.

Aniello Palumbo