Gazzetta di Salerno, 10 anni e non li dimostra

Nell’autunno del 2012, il principale quotidiano americano, il New York Times, annunciò che da quel momento in poi, pur mantendendo in piedi sia l’edizione cartacea sia quella online, sarebbe stata quest’ultima ad essere quella privilegiata, alla quale sarebbero state destinate le principali risorse economiche, tecniche ed umane. Perchè? Semplice, perchè non c’era alternativa.

Fu questo annuncio a far comprendere in maniera chiara e definitiva ad una piccola agenzia impegnata a produrre contenuti pubblicitari ed editoriali per testate cartacee del salernitano e del napoletano che bisognava segnare il passo nella direzione dell’online, e che soprattutto bisognava mettersi in gioco in prima persona.

Fu così, in maniera quasi carbonara, che fu deciso di partire con un nuovo soggetto, una nuova testata online, una testata che però andasse a raccogliere l’autorevolezza di una testata prestigiosa che non vedeva più la luce da qualche anno.

Rivide la luce dunque, giusto 10 anni fa, il 22 giugno 2013, nella sola versione online, Gazzetta di Salerno, che andava a raccogliere quella eredità con l’immediatezza del digitale.

La neonata Gazzetta di Salerno iniziò subito ad intessere relazioni con il territorio, innanzitutto con i piccoli comuni, Auletta, Scala, Minori, Giungano fra i tanti, per poi dare voce agli ordini professionali, avvocati, medici, commercialisti, ingegneri, architetti, ed al terzo settore, in modo particolare alle associazioni che si occupavano di fornire assistenza agli immigrati.

Si è proseguito con la struttura video, per seguire eventi di rilevanza anche nazionale e fornire anche dirette streaming, la prima avvenne pochi mesi dopo dall’Università di Salerno.

Ma tutto questo non esauriva la voglia di Gazzetta di Salerno di raccontare il territorio, così come la levatrice socratica il modello Gazzetta di Salerno è stato trapiantato anche ad Avellino, a Napoli, in Costiera Amalfitana, nell’enogastronomia, e poi a Milano, a Roma, in Lombardia e nell’Emilia-Romagna, puntando ad affermarsi anche come modello di rilevanza nazionale.

Gazzetta di Salerno, in questi giorni in veste rinnovata con un nuovo logo, è pronta a ripartire con slancio verso una nuova fase.

Sono tante le persone a cui va il ringraziamento, ne citiamo solo due, Pietro Pizzolla come responsabile area contenuti e Kynetic srl nella persona di Massimiliano Consiglio come partner tecnico, ma soprattutto va alle migliaia di lettori che ogni giorno consultano il network che è completamente gratuito.

A voi il nostro grazie e la promessa di continuare su questa strada e cercare di farlo sempre meglio, con voi protagonisti, sempre all’indirizzo www.gazzettadisalerno.it