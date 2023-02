La Pace positiva e la Pace negativa spiegate dalla rappresentante del “Distretto Rotary 2101” Maria Vittoria Gargiulo al “Rotary Club Salerno Est”.           

Qual è la differenza tra pace positiva e pace negativa? A spiegarlo è stata la dottoressa Maria Vittoria Gargiulo, socia e Segretario Esecutivo e Delegato Rotary per Rotaract e Interact del “ Rotary Club Salerno Est”, durante la serata organizzata al Mediterranea Hotel dal presidente del “Rotary Club Salerno Est”, il professor Rodolfo Vitolo, che ha fortemente voluto che si parlasse di Pace, in questo particolare momento che il mondo sta vivendo: ” Un tema molto importante per il “Rotary International” che dedica il mese di febbraio all’area d’intervento per la costituzione della pace e la risoluzione dei conflitti”. La dottoressa Gargiulo, che fa parte della Commissione Azione Internazionale del “Distretto Rotary 2101”, presieduto dal Governatore Alessandro Castagnaro, e Segreteria della Commissione NGSE dello stesso Distretto, ha spiegato che :” La pace negativa è semplicemente l’assenza di violenza diretta, l’assenza di paura della violenza È usato come definizione di pace per creare il “Global Peace Index”, la principale misura mondiale della pacificità nazionale; la pace positiva, invece, rappresenta lo stato di salute di una società: viene definita come gli atteggiamenti, le istituzioni e le strutture che, se rafforzate, portano a una società più pacifica. La pace positiva descrive un ambiente ottimale per far fiorire il potenziale umano. Non è solo associata a livelli più alti di pace, ma anche a prestazioni macroeconomiche più forti, poiché i fattori che sostengono società altamente pacifiche forniscono anche una struttura per un robusto sviluppo economico”. La giovane rotariana ha spiegato che sono otto i pilastri su cui si basa la pace positiva: ” L’accettazione dei diritti degli altri; i buoni rapporti con i vicini; bassi livelli di corruzione; un Governo ben funzionante; un ambiente di lavoro sano; un’equa distribuzione delle risorse; il libero flusso d’informazioni; gli alti livelli di capitale umano”. La dottoressa Gargiulo ha spiegato che anche nei paesi che sono in uno stato di pace negativa c’è bisogno di costruire una pace positiva: “ Ogni giorno, tutte le persone possono costruire una pace positiva”. (Foto Valeria Vitolo).

Aniello Palumbo