La musica unisce le scuole, secondo appuntamento ad Eboli.

Dopo la bellissima esperienza della partecipazione del proprio Coro, all’evento “Dai un calcio all’Autismo” di mercoledì 7 giugno, allo Stadio Arechi di Salerno, organizzato dall’Associazione Culturale “Giocamente”, ieri straordinario successo di pubblico, in Piazza della Repubblica ad Eboli, per il secondo appuntamento della rassegna “La musica unisce le scuole”, con la partecipazione degli allievi delle Scuole secondarie di primo grado ad Indirizzo Musicale “Matteo Ripa”, “Giacinto Romano” e Virgilio di Eboli, “Alfonso Gatto” e “Sandro Penna” di Battipaglia e l’Istituto Comprensivo “Gaurico” di Bellizzi, coordinate dal Liceo Musicale Perito Levi di Eboli, con il patrocinio del Comune di Eboli.

Una Rassegna aperta dall’esibizione dell’Orchestra Risonante del “Perito-Levi”, uno straordinario progetto di inclusione, con alunni disabili e normodotati, diretto dalla prof.ssa Maria Natale, che hanno eseguito una emozionante “Marcia del leone”. Una vera e propria esperienza multisensoriale.

Èstata poi la volta del Coro, dell’Orchestra d’Archi, dell’Orchestra di Chitarre, delle Percussioni, dei Sassofoni, dei Fiati, per chiudere la straordinaria serata proprio con l’Orchestra Territoriale Verticale Junior (OTVJ) che ha eseguito in modo mirabile tre grandi pezzi musicali che hanno entusiasmato il numerosissimo pubblico presente. Per chiudere la serata l’Inno di Mameli.

Il Liceo musicale Perito Levi di Eboli, diretto dalla prof.ssa Laura Cestaro, partecipando, nello scorso anno, con successo, al Bando di Selezione indetto dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per la costituzione delle orchestre verticali territoriali, si conferma come un importante e riconosciuto polo di formazione e di diffusione della cultura musicale sul territorio, nell’ottica dell’efficace continuità verticale con le scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale dei Comuni di Eboli, Bellizzi e Battipaglia.

“Da questa straordinaria sinergia – sottolinea il Dirigente scolastico prof.ssa Laura Cestaro – è nata l’Orchestra Territoriale Verticale Junior Perito-Levi, con l’obiettivo di garantire la valorizzazione dei talenti che animano le scuole del territorio, all’insegna della condivisione e della rete efficace fra scuole e Comuni. L’impegno è stato notevole: gli allievi e i docenti coinvolti sono riusciti a preparare un repertorio che ha riscosso un unanime apprezzamento”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’intervento del Sindaco di Eboli, l’avv. Mario Conte, che ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione comunale nel sostenere iniziative come quelle organizzata dal Liceo Musicale dell’IIS Perito-Levi e la loro importanza sia nella logica della formazione delle coscienze che in quella della prevenzione. “Sono iniziative come queste – ha infatti dichiarato il Sindaco – il modo migliore di valorizzare i giovani della nostra città e non solo, realizzando un lavoro virtuoso di rete”.

L’Orchestra Territoriale Verticale Junior, che si è esibita ieri, è stata magistralmente diretta dal Maestro Antonio De Falco ed è composta da 130 elementi (fiati, chitarre, archi, clarinetti, legni, ottoni, percussioni, sax) e 20 elementi del coro del Liceo musicale Perito- Levi.

Il Concerto ha visto all’opera il Coro, gli Ensemble e le Orchestre del Liceo musicale dirette dai professori Antonella De Chiara, Alessandra Totoli, Filomena Rega, Pierpaolo Iemmo, Vincenzo Autuori, Sergio Caggiano, Francesca Giglio, Giuseppe Del Plato,Pietro Noschese,Vincenzo Panza, Stefano De Rosa, Elio Postiglione. Con loro anche i professori degli Istituti Comprensivi che partecipano al progetto. Per l’IC Penna di Battipaglia, diretto dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Rosaria Ippolito, i proff: Lella Mangone, Franco Vigorito e Arianna Riviello. Per l’IC “Gatto” di Battipaglia, diretto dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Cristina Sorgente, i proff.: Lucia Di Vece e Maria Raia, Mario Avallone e Vincenzo Farabella. Per IC “Gaurico” di Bellizzi, diretto dal Dirigente Scolastico, prof.ssaRosaria Papalino,i proff. Maria Annunziata, Vincenzo Scannapieco, Luigi Migliorino, Matteo Del Galdo. Per IC “Ripa” di Eboli, diretto dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Daniela Natalino: i proff.: Grazia Petrosino e Rocco Amabile. Per l’IC “Romano” di Eboli, diretto dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Angela Di Donato,i proff: Vincenzo Morrone, Mariantonietta Lerose, Lilia Karinova e Luigina Mottola.