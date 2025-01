“La mia Salerno, la città che vogliamo insieme, la città reale”: i cittadini protagonisti al Cinema San Demetrio

Sabato 25 gennaio, presso il Cinema San Demetrio, si è tenuta l’assemblea pubblica intitolata “La mia Salerno, la città che vogliamo insieme, la città reale”, organizzata dai gruppi politici Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Salerno in Comune, Semplice Salerno e Oltre. L’evento ha visto una partecipazione trasversale di cittadini, associazioni e consiglieri comunali, tra cui Elisabetta Barone, Claudia Pecoraro, Corrado Naddeo e Donato Pessolano, oltre ai rappresentanti cittadini del M5S Arturo Cosenza De Lauro e dei Verdi Dario Barbirotti, Titti Santulli per Sinistra Italiana e Virginia Villani coordinatrice provinciale dei gruppi territoriali del Movimento 5 Stelle. Presenti anche ex parlamentari e senatori come Adrea Cioffi e Nicola Provenza del Movimento 5 Stelle e il deputato in carica Franco Mari per Alleanza Verdi e Sinistra.

Un momento di confronto e ascolto

L’assemblea pubblica è stata un’importante occasione per dare voce ai cittadini e promuovere un dialogo diretto con le forze politiche di opposizione. Moderati dai giornalisti Erika Noschese ed Eduardo Scotti, i cittadini hanno avuto il ruolo di protagonisti assoluti, portando all’attenzione temi di rilevanza locale. Da parte dei politici presenti, invece, c’è stato un atteggiamento di ascolto attento, senza alcun intervento diretto durante il dibattito.

I temi centrali del dibattito

Durante l’incontro, sono emerse numerose criticità e proposte concrete per il miglioramento della città di Salerno. Tra i temi principali:

Mobilità e infrastrutture : È stata richiesta maggiore trasparenza nella gestione dei progetti infrastrutturali, con particolare riferimento al controverso cavalcavia di via Irno . I cittadini hanno evidenziato la necessità di riorganizzare le priorità cittadine e di migliorare il sistema di trasporti.

: È stata richiesta maggiore trasparenza nella gestione dei progetti infrastrutturali, con particolare riferimento al controverso . I cittadini hanno evidenziato la necessità di riorganizzare le priorità cittadine e di migliorare il sistema di trasporti. Spazi pubblici e cultura : Molti interventi hanno sottolineato l’urgenza di valorizzare gli spazi pubblici abbandonati, come l’ex Palazzo delle Poste e il Tribunale, trasformandoli in luoghi di aggregazione per giovani e famiglie.

: Molti interventi hanno sottolineato l’urgenza di valorizzare gli spazi pubblici abbandonati, come l’ex Palazzo delle Poste e il Tribunale, trasformandoli in luoghi di aggregazione per giovani e famiglie. Ambiente e sanità: Le denunce hanno riguardato l’inquinamento urbano, la carenza di servizi sanitari adeguati e la mancata manutenzione del territorio, con focus sul rischio alluvioni e la gestione del verde pubblico.

Uno degli aspetti più discussi è stata la frammentazione delle iniziative civiche. Melania Izzo, intervenuta durante l’assemblea, ha evidenziato: “I cittadini sono dispersi e non riusciamo a unirci per portare avanti le istanze collettive”, richiamando alla necessità di una partecipazione più coesa e organizzata e un’attenzione sulla cultura e sul ricostruire “una identità salernitana vera”.

Idee e progetti dalle associazioni locali

Le associazioni cittadine hanno portato un contributo concreto al dibattito. Tra le proposte spiccano:

Piste ciclabili e maggiore accessibilità urbana;

Iniziative culturali per rivitalizzare i quartieri;

Un’app per mappare i defibrillatori sul territorio, presentata da Fabio Pierro.

Tuttavia, molte realtà hanno sottolineato le difficoltà nel realizzare progetti senza il sostegno delle istituzioni comunali.

Verso una Salerno più inclusiva

L’assemblea pubblica non è stata solo un momento di denuncia, ma un primo passo verso un dialogo costruttivo. I politici presenti hanno preso appunti delle problematiche sollevate e si sono impegnati a dare risposte concrete alle istanze dei cittadini.

L’iniziativa, infatti, rappresenta l’inizio di un percorso. L’assemblea pubblica diventerà un format ricorrente, con l’obiettivo di raccogliere e sintetizzare le esigenze della cittadinanza in report che confluiranno nel programma elettorale delle forze politiche di opposizione.

Per una Salerno più vivibile, inclusiva e attenta alle esigenze dei suoi abitanti, sarà necessario un impegno congiunto tra cittadini, associazioni e istituzioni. L’assemblea ha mostrato che la strada del cambiamento è percorribile, ma richiede azione, coordinamento e una partecipazione costante.